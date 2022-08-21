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Чотири російські військові кораблі помічені в морі біля Південного берега Криму - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У неділю близько 9 години ранку в морі біля Південного берега Криму помічені чотири військові кораблі Чорноморського флоту росії, три з яких є носіями крилатих ракет типу «Калібр», передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Чотири російські військові кораблі помічені в морі біля Південного берега Криму - ЗМІ

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Так, на траверсі мису Айя в морі рухався в західному напрямку малий ракетний корабель проекту 21631«Буян-М». На Чорноморському флоті рф є чотири таких МРК: «Вишній Волочек» (бортовий номер 609), «Оріхово-Зуєво» (626), «Інгушетія» (630) та «Грайворон» (600).

У цьому ж місці вздовж бухти Ласпі на схід рухався патрульний корабель проекту 22160 типу «Василь Биков». У складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі проекту 22160: «Василь Биков» (бортовий номер 368), «Дмитро Рогачов» (375), «Павло Державін» (363) та «Сергій Котов» (383).

На траверсі мису Форос у західному напрямку рухався фрегат проекту 11356Р «Буревісник». У складі Чорноморського флоту росії три фрегати даного проекту: «Адмірал Григорович» (бортовий номер 494), «Адмірал Ессен» (490) та «Адмірал Макаров» (499).

На траверсі мису Сарич у морі чергував ще один МРК.

Після обіду в морі біля ПБК залишився лише один малий ракетний корабель.

Фрегати та малі ракетні кораблі проекту 21631 є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Кожен з цих кораблів може нести по вісім ракет цього типу.

Як раніше повідомляли в Оперативному командуванні «Південь» ЗС України, російські кораблі ховаються в ракетобезпечних районах вздовж ПБК.

Станом на 21 серпня, за даними ВМС України, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п'ять російських носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 36 ракет.

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