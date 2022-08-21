Четыре российских военных корабля замечены в море у Южного берега Крыма - СМИ

Детали

Так, на траверсе мыса Айя в море двигался в западном направлении малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». На Черноморском флоте РФ есть четыре таких МРК: «Вышний Волочек» (бортовой номер 609), «Орехово-Зуево» (626), «Ингушетия» (630) и «Грайворон» (600).

В этом же месте вдоль бухты Ласпи на восток двигался патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков». В составе Черноморского флота есть четыре патрульных корабля проекта 22160: «Василий Быков» (бортовой номер 368), «Дмитрий Рогачев» (375), «Павел Державин» (363) и «Сергей Котов» (383).

На траверсе мыса Форос в западном направлении двигался фрегат проекта 11356Р «Буревестник». В составе Черноморского флота России три фрегата данного проекта: «Адмирал Григорович» (бортовой номер 494), «Адмирал Эссен» (490) и «Адмирал Макаров» (499).

На траверсе мыса Сарыч в море дежурил еще один МРК.

После обеда в море у ЮБК остался только один малый ракетный корабль.

Фрегаты и малые ракетные корабли проекта 21631 являются носителями крылатых ракет типа «Калибр». Каждый их этих кораблей может нести по восемь ракет данного типа.

Как ранее сообщали в Оперативном командовании «Юг» ВС Украины, российские корабли укрываются в ракетобезопасных районах вдоль ЮБК.

По состоянию на 21 августа, по данным ВМС Украины, в Черном море на боевом дежурстве находятся пять российских носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп – 36 ракет.