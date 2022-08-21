Четыре российских военных корабля замечены в море у Южного берега Крыма - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В воскресенье около 9 часов утра в море у Южного берега Крыма замечены четыре военных корабля Черноморского флота России, три из которых являются носителями крылатых ракет типа «Калибр», передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
Так, на траверсе мыса Айя в море двигался в западном направлении малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». На Черноморском флоте РФ есть четыре таких МРК: «Вышний Волочек» (бортовой номер 609), «Орехово-Зуево» (626), «Ингушетия» (630) и «Грайворон» (600).
В этом же месте вдоль бухты Ласпи на восток двигался патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков». В составе Черноморского флота есть четыре патрульных корабля проекта 22160: «Василий Быков» (бортовой номер 368), «Дмитрий Рогачев» (375), «Павел Державин» (363) и «Сергей Котов» (383).
На траверсе мыса Форос в западном направлении двигался фрегат проекта 11356Р «Буревестник». В составе Черноморского флота России три фрегата данного проекта: «Адмирал Григорович» (бортовой номер 494), «Адмирал Эссен» (490) и «Адмирал Макаров» (499).
На траверсе мыса Сарыч в море дежурил еще один МРК.
После обеда в море у ЮБК остался только один малый ракетный корабль.
Фрегаты и малые ракетные корабли проекта 21631 являются носителями крылатых ракет типа «Калибр». Каждый их этих кораблей может нести по восемь ракет данного типа.
Как ранее сообщали в Оперативном командовании «Юг» ВС Украины, российские корабли укрываются в ракетобезопасных районах вдоль ЮБК.
По состоянию на 21 августа, по данным ВМС Украины, в Черном море на боевом дежурстве находятся пять российских носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп – 36 ракет.