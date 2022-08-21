Четыре российских военных корабля замечены в море у Южного берега Крыма - СМИ

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 11574 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 39122 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 88559 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 123588 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 122642 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 272737 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134325 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122587 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 375101 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84208 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2.1м/с
69%
Популярные новости

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 9856 просмотра

В Ровно ДТП на улице Соборной: три человека пострадали

8 апреля, 19:48 • 4522 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 10823 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 7572 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 5102 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 272737 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 296482 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 375101 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 351319 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 397633 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78851 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112580 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132156 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171272 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80454 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Четыре российских военных корабля замечены в море у Южного берега Крыма - СМИ

Киев • УНН

 • 113502 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В воскресенье около 9 часов утра в море у Южного берега Крыма замечены четыре военных корабля Черноморского флота России, три из которых являются носителями крылатых ракет типа «Калибр», передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Четыре российских военных корабля замечены в море у Южного берега Крыма - СМИ

Детали

Так, на траверсе мыса Айя в море двигался в западном направлении малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». На Черноморском флоте РФ есть четыре таких МРК: «Вышний Волочек» (бортовой номер 609), «Орехово-Зуево» (626), «Ингушетия» (630) и «Грайворон» (600).

В этом же месте вдоль бухты Ласпи на восток двигался патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков». В составе Черноморского флота есть четыре патрульных корабля проекта 22160: «Василий Быков» (бортовой номер 368), «Дмитрий Рогачев» (375), «Павел Державин» (363) и «Сергей Котов» (383).

На траверсе мыса Форос в западном направлении двигался фрегат проекта 11356Р «Буревестник». В составе Черноморского флота России три фрегата данного проекта: «Адмирал Григорович» (бортовой номер 494), «Адмирал Эссен» (490) и «Адмирал Макаров» (499).

На траверсе мыса Сарыч в море дежурил еще один МРК.

После обеда в море у ЮБК остался только один малый ракетный корабль.

Фрегаты и малые ракетные корабли проекта 21631 являются носителями крылатых ракет типа «Калибр». Каждый их этих кораблей может нести по восемь ракет данного типа.

Как ранее сообщали в Оперативном командовании «Юг» ВС Украины, российские корабли укрываются в ракетобезопасных районах вдоль ЮБК.

По состоянию на 21 августа, по данным ВМС Украины, в Черном море на боевом дежурстве находятся пять российских носителей крылатых ракет «Калибр», общий залп – 36 ракет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77