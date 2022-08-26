Штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей - ОК "Юг"

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"Тем не менее, и ракетная угроза, и минная опасность не теряют актуальности. Помните об обязательности соблюдения мер безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, будьте бдительны и рассудительны, не испытывайте судьбу в запрещенных для посещения местах, а источники информации выбирайте только достоверные", - говорится в сообщении.

Напомним

Четыре русских военных корабля замечены в море у Южного берега Крыма.