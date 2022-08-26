На Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий - Генштаб

Детали

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Из ствольной артиллерии враг производил обстрелы гражданской инфраструктуры возле сел Шалыгино, Шевченково и Екатериновка Сумской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщева, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка. Продолжил активно задействовать БПЛА для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал производить огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.

На Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по артиллерийским системам неподалеку от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздолевки.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцева, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел.

На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы недалеко от Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровка, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опросного.

На Новопавловском направлении подразделения противника продолжали огневое поражение территорий возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии разных типов.

На Запорожском направлении враг из имеющегося вооружения обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Волшебное, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времовка, Щербаки, Новоселка.

На Южнобугском направлении главные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Принимает меры по восполнению потерь. Совершил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в районах Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка российских оккупантов основные усилия сосредотачивает на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

"Украинские воины стойко держат оборону, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке. Верим в ВСУ! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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