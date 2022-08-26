Возле Соледара, Бахмута и Кодемы оккупанты вели наступательный бой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Возле Соледара, Бахмута и Кодемы российские захватчики вели наступательный бой, успеха не имели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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"На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцева, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. Возле Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел", - говорится в сообщении.
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На Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.