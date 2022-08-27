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ВСУ поразили вражеские системы ПВО, опорные пункты, склады боеприпасов и живую силу

Киев • УНН

 • 268818 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Тактическая авиация Украины в Херсоне поразила средства вражеской противовоздушной обороны, а также скопление живой силы и техники в Новопетровке и Ольгино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

ВСУ поразили вражеские системы ПВО, опорные пункты, склады боеприпасов и живую силу

Детали

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении нет. Диверсионно-разведывательная группа врага, в количестве около 10 человек, попыталась провести штурмовые действия по направлению Доброполье - Добрянка. Удачи не было, отошла. В остальных действиях превалирует тактика дистанционных обстрелов и авиационных ударов. В течение дня нанесен один ракетный и четыре авиационных удара.

По Николаеву враг выпустил 2 реактивных снаряда из системы залпового огня “Смерч”. Попали по открытым поверхностям за городом. Потерь и разрушений нет. Вдоль линии столкновения отработала вражеская штурмовая авиация и вертолеты. Без наших утрат.

А наша тактическая авиация поразила средства вражеской противовоздушной обороны в Херсоне, опорный пункт в Новопетровке и скопление вражеской живой силы и техники там же, и в Ольгино.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 24 рашиста, 2 РСЗО "Смерч", 3 самоходных орудия “Гиацинт”, самоходную пушку артиллерии “Пион”, самоходную артиллерийско-минометную установку, 5 единиц бронированной и автотехники в районе Инженерного и Чернобаевки уничтожены склады с боеприпасами.

Окончательные потери врага дознаются.

Поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования тяжелой техники.

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 46 250 человек, 1936 танков и сотен единиц военной техники.

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