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Scania против “Журавлыны”: народный депутат от “Слуги народа” призвал к справедливому суду и поддержке украинского бизнеса

Scania против “Журавлыны”: народный депутат от “Слуги народа” призвал к справедливому суду и поддержке украинского бизнеса

Киев  •  УНН

 • 19642 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Народный депутат от партии “Слуга народа” Алексей Устенко считает, что в конфликте между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинской компанией “Журавлына” любое давление на независимость апелляционного суда со стороны политиков или официальных представителей Швеции недопустимо. Об этом парламентарий рассказал в комментарии УНН.

Детали

“Во-первых, должен быть независимый суд, когда на него никто не давит: ни посол Швеции, ни посол любой другой страны, ни политики. Во-вторых, в любой ситуации мы должны быть максимально эгоистичными и поддерживать нашего внутреннего предпринимателя и максимально оказывать содействие”, — считает народный депутат.

Отдельно представитель партии “Слуга народа” подчеркнул важность и значимость для экономики государства именно отечественного предпринимателя. Устенко считает, что десять средних или небольших украинских инвесторов заменяют одного большого иностранного и создают рабочие места не только в крупных городах, но и глубинке, поддерживая и развивая сельскую местность и маленькие города.

“Это рабочие места, это налоги. Даже когда человек владеет небольшим бизнесом, он зарабатывает деньги, которые остаются в экономике Украины. После этого он пойдет покушает в ресторан, купит новую машину, купит одеться, купит какие-то вещи, поэтому все эти деньги остаются в украинской экономике. Понятно, что если это будет какая-то французская, немецкая или шведская компания, то деньги останутся у собственников той страны. А нам сейчас особенно нужно оставлять все возможные ресурсы в Украине”, — пояснил Устенко.

Дополнение

Отметим, что показательным в ситуации с лоббированием интересов иностранного инвестора на политическом уровне является конфликт между украинским предприятием “Журавлына” и дистрибьютором шведских грузовиков Scania. 

Даже во время судебного процесса Scania устроили бесплатный тест-драйв, экскурсию и “обед в кругу друзей единомышленников” народным депутатам от “Слуги народа” главе Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову. После чего “слуга народа” Галина Янченко в который раз публично в судебном споре двух инвесторов — украинского и иностранного — поддержала шведскую Scania.

Напомним, что владелец украинской “Журавлыны” Олег Политыло пригласил парламентскую делегацию ВСК по вопросам защиты прав инвесторов на экскурсию по своему предприятию, которое расположено в городе Сарны, Ровненской области. Но до сих пор ответа не последовало. 

Справка Scania VS “Журавлына”

Судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием “Журавлына” продолжаются вот уже около девяти лет.

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинцами разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению ни была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов стала победа “Журавлыны” в 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов, которые якобы защищают права инвесторов. Вмешался в ситуацию и посол, а представители Посольства Швеции даже присутствовали на апелляционном судебном заседании.

При этом в судебном порядке компании “Журавлына” удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинскому дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.

Отметим, что накануне первого апелляционного судебного заседания адвокат АО VB Partners Станислав Ена в который раз от имени шведской компании обвинил украинскую судебную ветвь власти в уничтожении инвестиционной политики, только лишь потому, что последнее решение хозяйственного суда первой инстанции было вынесено не в пользу его клиентов. Также Станислав Ена “пригрозил” владельцу украинской компании “Журавлына” Олегу Политыло “новыми фактами”, которые могут вывести дело из сферы хозяйственных отношений в плоскость уголовных правонарушений, что больше напоминало угрозу.

Следующее заседание апелляционного суда по делу дистрибьютора шведских грузовиков Scania против бывшего дилера и сервисного центра украинской компании “Журавлына” состоится 9 апреля. Украинцы в судебном конфликте надеются на справедливое решение, которое оставит без изменений решение суда первой инстанции в пользу отечественной компании.

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