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Scania проти "Журавлини": народний депутат від "Слуги народу" закликав до справедливого суду і підтримки українського бізнесу

Scania проти "Журавлини": народний депутат від "Слуги народу" закликав до справедливого суду і підтримки українського бізнесу

Київ • УНН

 • 19645 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко вважає, що в конфлікті між дистриб'ютором шведських вантажівок Scania і українською компанією "Журавлина" будь-який тиск на незалежність апеляційного суду з боку політиків або офіційних представників Швеції неприпустимий. Про це парламентарій розповів в коментарі УНН.

Деталі

"По-перше, повинен бути незалежний суд, коли на нього ніхто не тисне: ні посол Швеції, ні посол якої іншої країни, ні політики. По-друге, в будь-якій ситуації ми повинні бути максимально егоїстичними і підтримувати нашого внутрішнього підприємця і максимально сприяти", - вважає народний депутат.

Окремо представник партії "Слуга народу" підкреслив важливість і значимість для економіки держави саме вітчизняного підприємця. Устенко вважає, що десять середніх або невеликих українських інвесторів замінюють одного великого іноземного і створюють робочі місця не тільки у великих містах, а й глибинці, підтримуючи і розвиваючи сільську місцевість і маленькі міста.

"Це робочі місця, це податки. Навіть коли людина володіє невеликим бізнесом, вона заробляє гроші, які залишаються в економіці України. Після цього вона піде поїсть в ресторан, купить нову машину, купить одяг, купить якісь речі, тому всі ці гроші залишаються в українській економіці. Зрозуміло, що якщо це буде якась французька, німецька або шведська компанія, то гроші залишаться у власників тієї країни. А нам зараз особливо потрібно залишати всі можливі ресурси в Україні", - пояснив Устенко.

Доповнення

Відзначимо, що показовим в ситуації з лобіюванням інтересів іноземного інвестора на політичному рівні є конфлікт між українським підприємством "Журавлина" і дистриб'ютором шведських вантажівок Scania.

Навіть під час судового процесу Scania влаштувала безкоштовний тест-драйв, екскурсію і "обід в колі друзів однодумців" народним депутатам від "Слуги народу" голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову. Після чого "слуга народу" Галина Янченко вкотре публічно в судовому спорі двох інвесторів - українського та іноземного - підтримала шведську Scania.

Нагадаємо, що власник української "Журавлина" Олег Політило запросив парламентську делегацію ТСК з питань захисту прав інвесторів на екскурсію по своєму підприємству, яке розташоване в місті Сарни, Рівненської області. Але до сих пір відповіді не послідувало.

Довідка Scania VS "Журавлина"

Судові процеси між дистриб'ютором шведських вантажівок Scania і українським підприємством "Журавлина" тривають ось уже близько дев'яти років.

Конфлікт почався з бажання дистриб'ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру "Журавлина" на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених "Журавлиною" інвестицій у шведського дистриб'ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українцями розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

З тих пір між двома суб'єктами господарської діяльності почалися тривалі і складні судові процеси.

У результаті кульмінацією цих судових процесів стала перемога "Журавлини" за 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів. Втрутився в ситуацію і посол, а представники Посольства Швеції навіть були присутні на апеляційному судовому засіданні.

При цьому в судовому порядку компанії "Журавлина" вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов'язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.

Відзначимо, що напередодні першого апеляційного судового засідання адвокат АТ VB Partners Станіслав Єна вкотре від імені шведської компанії звинуватив українську судову гілку влади в знищенні інвестиційної політики, тільки лише тому, що останнє рішення господарського суду першої інстанції було винесено не на користь його клієнтів. Також Станіслав Єна "пригрозив" власнику української компанії "Журавлина" Олегу Політило "новими фактами", які можуть вивести справу зі сфери господарських відносин в площину кримінальних правопорушень, що більше нагадувало погрозу.

Наступне засідання апеляційного суду у справі дистриб'ютора шведських вантажівок Scania проти колишнього дилера і сервісного центру української компанії "Журавлина" відбудеться 9 квітня. Українці в судовому конфлікті сподіваються на справедливе рішення, яке залишить без змін рішення суду першої інстанції на користь вітчизняної компанії.

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