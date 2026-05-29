13:15 • 1498 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
11:41 • 4368 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10:51 • 10800 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 30190 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 53942 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 57231 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 86858 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 66039 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 48896 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 42024 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
СБУ заявила о срыве теракта в Одессе — контрабандисты везли из Абхазии дрон со взрывчаткой

Киев • УНН

 • 1598 просмотра

СБУ задержала контрабандистов, которые везли из Абхазии дрон со взрывчаткой для фсб. Оружие прятали среди сигарет для подготовки терактов в Одессе.

Служба безопасности Украины совместно с ГУР МО и при содействии командующего ВМС ВСУ задержала группу контрабандистов, которые по заказу фсб рф пытались доставить в Одессу ударный дрон со взрывчаткой для подготовки терактов. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, средства поражения злоумышленники скрыли среди партии контрабандных табачных изделий, которые нелегально переправляли через Черное море из временно оккупированной Абхазии.

Маршрут пролегал через нейтральные воды вблизи острова Змеиный, где груз перегружали с основного судна на маломерные катера для скрытой доставки к одесскому побережью.

Как сообщили в СБУ, правоохранители задокументировали деятельность фигурантов и задержали четырех человек "на горячем", когда те доставили контрабанду вместе с боевыми средствами поражения в район одесского порта.

Среди изъятого – ударный беспилотник на оптоволоконном управлении со взрывчаткой.

По информации следствия, организатором схемы является одесский предприниматель, который находится за границей и ведет нелегальный бизнес во временно оккупированной Абхазии.

В обмен на "разрешение" заниматься контрабандой на Кавказе он пошел на сотрудничество с фсб

- отметили в СБУ.

Также установлено, что в схему были вовлечены трое жителей Одессы и местный пограничник, который должен был обеспечить беспрепятственное прохождение судов к побережью.

Помимо доставки дрона, фигуранты должны были вывезти из Украины брата организатора канала морским путем.

На данный момент задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Также решается вопрос о дополнительной квалификации за контрабанду оружия и подакцизных товаров.

Организатору схемы готовят заочное сообщение о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

