СБУ заявила о срыве теракта в Одессе — контрабандисты везли из Абхазии дрон со взрывчаткой

Служба безопасности Украины совместно с ГУР МО и при содействии командующего ВМС ВСУ задержала группу контрабандистов, которые по заказу фсб рф пытались доставить в Одессу ударный дрон со взрывчаткой для подготовки терактов. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, средства поражения злоумышленники скрыли среди партии контрабандных табачных изделий, которые нелегально переправляли через Черное море из временно оккупированной Абхазии.

Маршрут пролегал через нейтральные воды вблизи острова Змеиный, где груз перегружали с основного судна на маломерные катера для скрытой доставки к одесскому побережью.

Как сообщили в СБУ, правоохранители задокументировали деятельность фигурантов и задержали четырех человек "на горячем", когда те доставили контрабанду вместе с боевыми средствами поражения в район одесского порта.

Среди изъятого – ударный беспилотник на оптоволоконном управлении со взрывчаткой.

По информации следствия, организатором схемы является одесский предприниматель, который находится за границей и ведет нелегальный бизнес во временно оккупированной Абхазии.

В обмен на "разрешение" заниматься контрабандой на Кавказе он пошел на сотрудничество с фсб - отметили в СБУ.

Также установлено, что в схему были вовлечены трое жителей Одессы и местный пограничник, который должен был обеспечить беспрепятственное прохождение судов к побережью.

Помимо доставки дрона, фигуранты должны были вывезти из Украины брата организатора канала морским путем.

На данный момент задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Также решается вопрос о дополнительной квалификации за контрабанду оружия и подакцизных товаров.

Организатору схемы готовят заочное сообщение о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Киеве мошенники под видом "проверки СБУ" выманили почти 11 миллионов гривен у 83-летнего хирурга