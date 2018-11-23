СБУ задержала завербованных ФСБ граждан Украины

“Служба безопасности Украины разоблачила очередные попытки втягивания российскими спецслужбами и их марионетками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наших соотечественников в преступную деятельность в пользу врага”, — говорится в сообщении.

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Сотрудники военной контрразведки установили, что в октябре 2018 года во время пребывания по личным делам на территории страны-агрессора двое харьковчан были задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы и переданы представителям ФСБ. Сотрудники вражеской спецслужбы пытались получить от украинцев подтверждение их мифических связей со Службой безопасности Украины. Не получив необходимые “признания”, представители ФСБ под давлением заставили наших сограждан согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Дальнейшие инструкции от российских кураторов харьковчане должны были получать по телефону. По возвращении на родину мужчины сразу обратились в полицию и дали показания об обстоятельствах их вербовки спецслужбами РФ.

Такие случаи не редкость и фиксируются также на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Луганской области сотрудники СБУ, вовлеченные в операцию Объединенных сил, остановили попытку вовлечь нашего соотечественника в преступную деятельность в пользу террористической организации “ЛНР”.

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Оперативники спецслужбы установили, что в октябре 2018 года накануне освобождения из одного из исправительных учреждений региона житель Лисичанска был завербован так называемым “МГБ ДНР”. Прибегнув к методам психологического давления, боевики заставили его согласиться на сотрудничество. По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области мужчина сначала должен был собрать и передать террористам информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ и деятельности правоохранительных структур. Следующей задачей должно было стать совершение в Лисичанске диверсии. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, террористы угрожали нанести ущерб его беременной жене.

Однако выполнить поручение боевиков мужчина не успел, так как стал объектом внимания украинской спецслужбы. Сейчас он дает показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных задач.

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Служба безопасности в очередной предупреждает граждан, что в поле зрения разведывательных органов страны-агрессора, а также пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Украины, может попасть каждый.

В СБУ напомнили об уголовной ответственности за нарушение ст. 111 УК Украины в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее СБУ разоблачила девять агитаторов страны-агрессора в соцсетях.