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СБУ затримала завербованих ФСБ громадян України

СБУ затримала завербованих ФСБ громадян України

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила чергові спроби вербування ворожими спецслужбами громадян України. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.

“Служба безпеки України викрила чергові спроби втягнення російськими спецслужбами та їх маріонетками на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей наших співвітчизників у злочинну діяльність на користь ворога”, — йдеться у повідомленні.

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Співробітники військової контррозвідки встановили, що у жовтні 2018 року під час перебування в особистих справах на території країни-агресора двоє харків’ян були затримані працівниками дорожньо-патрульної служби та передані представникам ФСБ. Співробітники ворожої спецслужби намагалися отримати від українців підтвердження їх міфічних зв’язків зі Службою безпеки України. Не здобувши необхідних “зізнань”, представники ФСБ під тиском змусили наших співгромадян погодитися на конфіденційне співробітництво. Подальші інструкції від російських кураторів харків’яни мали отримувати телефоном. Після повернення на Батьківщину чоловіки відразу звернулися до правоохоронців та надали свідчення щодо обставин їх вербування спецслужбами РФ.

Такі випадки не є поодинокими і фіксуються також на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема на Луганщині співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, зупинили спробу втягнути нашого співвітчизника у злочинну діяльність на користь терористичної організації “ЛНР”.

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Оперативники спецслужби встановили, що у жовтні 2018 року напередодні звільнення з одного з виправних закладів регіону мешканець Лисичанська був завербований так званим “МГБ ДНР”. Вдавшись до методів психологічного тиску, бойовики змусили його погодитися на співпрацю. Після прибуття на підконтрольну українській владі територію Луганщини чоловік спочатку мав зібрати та передати терористам інформацію про дислокацію й переміщення підрозділів ЗСУ та діяльність правоохоронних структур. Наступним завданням мало стати вчинення в Лисичанську диверсії. А щоб чоловік став більш зговірливим, терористи погрожували завдати шкоди його вагітній дружині.

Проте виконати доручення бойовиків чоловік не встиг, оскільки став об’єктом уваги української спецслужби. Наразі він надає свідчення стосовно обставин його вербування та поставлених завдань.

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Служба безпеки в чергове попереджає громадян, що у поле зору розвідувальних органів країни-агресора, а також проросійських бойовиків на тимчасово окупованих територіях України, може потрапити кожен.

В СБУ нагадали про кримінальну відповідальність за порушення ст. 111 КК України у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Раніше СБУ викрила дев’ять агітаторів країни-агресора у соцмережах.

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