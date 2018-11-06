СБУ викрила дев’ять агітаторів країни-агресора у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила адміністраторів антиукраїнських спільнот у соціальних мережах, які діяли на території декількох міст-мільйонників. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
“Співробітники Служби безпеки України у межах заходів із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки протягом вересня-жовтня блокували діяльність міжрегіональної мережі антиукраїнських Інтернет-агітаторів, які діяли на користь країни-агресора”, — йдеться у повідомленні.
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Оперативники спецслужби виявили в Одесі, Києві та Сєверодонецьку дев’ять проросійських пропагандистів. Зловмисники, яких фінансували представники спецслужб РФ, публікували надіслані з Росії політичні новини та закликали до проведення акцій непокори і масових заворушень.
Кремлівські інформаційні агенти, зокрема, публікували заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в нашій країні, а також підтримки терористів “Д/ЛНР”.
За задумом російських кураторів через маніпулювання громадською думкою Інтернет-користувачів пропагандисти повинні були впливати на хід проведення майбутніх виборів Президента України.
Нагадаємо, 3 серпня СБУ затримала у п'яти областях України 11 пропагандистів країни-агресора у соцмережах.