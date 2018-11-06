СБУ разоблачила девять агитаторов страны-агрессора в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, действовавших на территории нескольких городов-миллионников. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.
“Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках мероприятий по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности в течение сентября-октября блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских Интернет-агитаторов, которые действовали в интересах страны-агрессора”, — говорится в сообщении.
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Оперативники спецслужбы обнаружили в Одессе, Киеве и Северодонецке девять пророссийских пропагандистов. Злоумышленники, которых финансировали представители спецслужб РФ, публиковали присланные из России политические новости и призывали к проведению акций неповиновения и массовых беспорядков.
Кремлевские информационные агенты, в частности, публиковали призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в нашей стране, а также поддержке террористов “Д/ЛНР”.
По замыслу российских кураторов посредством манипулирования общественным мнением интернет-пользователей пропагандисты должны были влиять на ход будущих выборов Президента Украины.
Напомним, 3 августа СБУ задержала в пяти областях Украины 11 пропагандистов страны-агрессора в соцсетях.