СБУ задержала лиц, распространявших антивенгерские открытки на Закарпатье

Детали

СБУ разоблачила преступников, распространявших антивенгерские открытки на Закарпатье. Ими оказались три человека, двое из которых — переселенцы с г. Луганск. Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за 500 долларов США.

“Фигуранты расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в г. Берегово Закарпатской области. Чтобы предоставить „особую окраску“ этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников”, — указано в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что на платежную карту одного из фигурантов были перечислены средства в российских рублях.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по местам жительства и задержания фигурантов производства. В ходе следственных действий правоохранители изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, на всех трех фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Контекст

В городе Берегово на Закарпатье неизвестные расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения, полиция открыла уголовное производство в отношении нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенного с угрозами.

С начала года это не первый подобный инцидент. Так, 27 января стало известно, что представители консульства Венгрии в городе Берегово сообщили в полицию о получении письма с угрозами. В обращении консульства говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения. Полицейские Закарпатья тогда также начали досудебное расследование. Это произошло накануне визита в Украину главы МИД Венгрии Петера Сийярто, и глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба назвал инцидент “дешевыми провокациями”.

К слову, тогда “авторы” письма написали его, в частности, допустив 2 ошибки в слове “Украина”. Кулеба тогда предположил, что “авторы, очевидно, — за пределами Украины”. А в распространенных листовках во время инцидента 2 мая, фото которых распространили местные СМИ, также есть ошибки в написании слов на украинском языке.

Отношения Киева и Будапешта

Отношения Украины и Венгрии в течение последних лет являются напряженными. Венгрия с сентября 2017 года ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне. Так, Венгрия так и не сняла свое вето на встречи Комиссии Украина-НАТО.



Это происходит в знак протеста против ранее принятого украинского закона “Об образовании”, который предусматривает, среди прочего, широкое внедрение украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств.



Будапешт считает, что он ограничивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье.



С Закарпатьем связаны и другие инциденты. К примеру, в начале декабря 2020 года стало известно об исполнении гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области. Из-за этого было обращение в СБУ.



Кроме того, СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.



После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства”.



Венгрия даже обратилась в ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион — и не раз.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о “запугивании” венгров на Закарпатье спекуляцией.



Добавим, по данным МИД, в течение 2017 года состоялось пять, 2018 года — семь встреч, 2019 года — две и в 2020 году две встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии. В прошлом году — в феврале в Киеве и в мае — в Будапеште.