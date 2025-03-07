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СБУ задержала еще 8 поджигателей: среди них несовершеннолетние и рецидивист-вор

Киев • УНН

 • 21943 просмотра

В трех регионах Украины задержано 8 человек, которые поджигали объекты Укрзализныци и военные автомобили по заказу рф. Среди задержанных четверо несовершеннолетних из Харьковской области, трое человек из Одесской области и один поджигатель из Винницкой области.

СБУ задержала еще 8 поджигателей: среди них несовершеннолетние и рецидивист-вор

В различных регионах Украины задержали еще 8 поджигателей, которые выполняли заказы рф. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 8 поджигателей, которые по заказу российских спецслужб поджигали объекты Укрзализныци, военные автомобили и административные здания в трех регионах Украины 

- говорится в сообщении.

По данным СБУ, задержанные действовали по заказу российских спецслужб и были завербованы через Телеграм-каналы, которые предлагали "легкие деньги".

В Харьковской области задержаны четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, которые действовали в составе двух групп. Первая из них подожгла релейный шкаф на железной дороге и служебный автомобиль ВСУ, который проходил техосмотр после выполнения задач на востоке. Вторая группа подожгла местный сельсовет, обливая подоконники легковоспламеняющейся смесью.

В Одесской области задержаны трое человек, среди которых 39-летний рецидивист-вор и двое его знакомых. Они подожгли три релейных шкафа на железной дороге и готовились к поджогу эшелона ВСУ.

В Винницкой области задержан еще один поджигатель энергетического оборудования, которое обеспечивает бесперебойное движение поездов Укрзализныци. Чтобы "запутать следы", фигурант пешком проходил десятки километров 

- сообщают спецслужбы.

Все задержанные лица были уведомлены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая диверсию, умышленное уничтожение чужого имущества и препятствование законной деятельности ВСУ.

Напомним 

3 марта правоохранители задержали российских агентов, которые планировали теракты в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях. 

В частности, по заказу россиян, фигуранты готовили взрывы и поджоги военных объектов, железной дороги и административных зданий.

Алина Волянская

Алина Волянская

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