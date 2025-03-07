СБУ задержала еще 8 поджигателей: среди них несовершеннолетние и рецидивист-вор
Киев • УНН
В трех регионах Украины задержано 8 человек, которые поджигали объекты Укрзализныци и военные автомобили по заказу рф. Среди задержанных четверо несовершеннолетних из Харьковской области, трое человек из Одесской области и один поджигатель из Винницкой области.
В различных регионах Украины задержали еще 8 поджигателей, которые выполняли заказы рф. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще 8 поджигателей, которые по заказу российских спецслужб поджигали объекты Укрзализныци, военные автомобили и административные здания в трех регионах Украины
По данным СБУ, задержанные действовали по заказу российских спецслужб и были завербованы через Телеграм-каналы, которые предлагали "легкие деньги".
В Харьковской области задержаны четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, которые действовали в составе двух групп. Первая из них подожгла релейный шкаф на железной дороге и служебный автомобиль ВСУ, который проходил техосмотр после выполнения задач на востоке. Вторая группа подожгла местный сельсовет, обливая подоконники легковоспламеняющейся смесью.
В Одесской области задержаны трое человек, среди которых 39-летний рецидивист-вор и двое его знакомых. Они подожгли три релейных шкафа на железной дороге и готовились к поджогу эшелона ВСУ.
В Винницкой области задержан еще один поджигатель энергетического оборудования, которое обеспечивает бесперебойное движение поездов Укрзализныци. Чтобы "запутать следы", фигурант пешком проходил десятки километров
Все задержанные лица были уведомлены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая диверсию, умышленное уничтожение чужого имущества и препятствование законной деятельности ВСУ.
Напомним
3 марта правоохранители задержали российских агентов, которые планировали теракты в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях.
В частности, по заказу россиян, фигуранты готовили взрывы и поджоги военных объектов, железной дороги и административных зданий.