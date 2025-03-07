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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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СБУ затримала ще 8 підпалювачів: серед них неповнолітні та рецидивіст-крадій

Київ • УНН

 • 21963 перегляди

У трьох регіонах України затримано 8 осіб, які підпалювали об'єкти Укрзалізниці та військові авто на замовлення рф. Серед затриманих четверо неповнолітніх з Харківщини, троє осіб з Одещини та один підпалювач з Вінниччини.

СБУ затримала ще 8 підпалювачів: серед них неповнолітні та рецидивіст-крадій

У різних регіонах України затримали ще 8-х підпалювачів, які виконували замовлення рф. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 8-х підпалювачів, які на замовлення російських спецслужб палили об’єкти Укрзалізниці, військові авто та адмінбудівлі у трьох регіонах України 

- йдеться у повідомленні.

За СБУ, затримані діяли на замовлення російських спецслужб та були завербовані через Телеграм-канали, що пропонували "легкі гроші".

У Харківській області затримано чотирьох неповнолітніх віком від 14 до 16 років, які діяли у складі двох груп. Перша з них підпалила релейну шафу на залізниці та службовий автомобіль ЗСУ, що проходив техогляд після виконання завдань на сході. Друга група підпалила місцеву сільраду, обливаючи підвіконня легкозаймистою сумішшю.

На Одещині затримано трьох осіб, серед яких 39-річний рецидивіст-крадій та двоє його знайомих. Вони підпалили три релейні шафи на залізниці та готувалися до підпалу ешелону ЗСУ.

У Вінницькій області затримано ще одного підпалювача енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів Укрзалізниці. Щоб "заплутати сліди", фігурант пішки проходив десятки кілометрів 

- повідомляють спецслужби.

Всі затримані особи були повідомлені про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи диверсію, умисне знищення чужого майна та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Нагадаємо 

3 березня правоохоронці затримали російських агентів, які планували теракти у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях. 

Зокрема, на замовлення росіян, фігуранти готували вибухи та підпали військових об'єктів, залізниці та адмінбудівель.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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