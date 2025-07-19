СБУ задержала IT-специалиста, который дистанционно работал на оккупантов
Киев • УНН
Киберспециалисты СБУ задержали «айтишника» из Ивано-Франковска, который дистанционно работал на оккупационную администрацию РФ в Херсонской области. Он создавал фейковые «правозащитные» ресурсы и сайты для распространения кремлевской пропаганды.
Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали «айтишника» из Ивано-Франковска, который дистанционно работал на оккупационную администрацию России в Херсонской области. Об этом информирует СБУ, передает УНН.
Детали
По материалам дела, фигурант намеренно не регистрировал коммерческую структуру в госучреждениях Украины, поскольку работал нелегально и ориентировался на сотрудничество с врагом.
Для этого он наладил контакт со своим давним знакомым – прокремлевским пропагандистом Михаилом Шпирой, который по материалам СБУ заочно получил 10 лет тюрьмы
Отмечается, что сейчас осужденный скрывается на левобережье Херсонщины, где занимает «должность заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций» оккупационной администрации РФ.
Именно от Шпиры фигурант получил первый заказ: создать фейковый «правозащитный» ресурс, который должен был дискредитировать украинских активистов
По данным Службы безопасности Украины, в период, когда гауляйтер активно занимался учетом персональных данных жителей временно захваченного региона под видом цифровизации услуг для населения, фигурант передал ему образец веб-сайта для создания на его базе различных информационных ресурсов.
Также «айтишник» занимался разработкой персонального сайта Шпиры, который коллаборант использовал для своей медийной «раскрутки» и распространения кремлевской пропаганды. Кроме работы на оккупационного «заместителя министра» Херсонщины, фигурант выполнил более 40 заказов от российских коммерческих компаний
Для конспирации оплаты от рашистов делец использовал криптокошельки, а также получал деньги через третьих лиц из стран бывшего СССР.
Киберспециалисты и следователи СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его по месту жительства.
Во время обысков в офисе и доме задержанного, а также по местам жительства сотрудников подпольной IT-компании, изъята компьютерная техника, телефоны, черновые записи и банковские карты с доказательствами преступлений.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование. По результатам экспертиз и оценки доказательств будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.
Напомним
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