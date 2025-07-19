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СБУ затримала ІТ-спеціаліста, який дистанційно працював на окупантів

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Кіберфахівці СБУ затримали "айтішника" з Івано-Франківська, який дистанційно працював на окупаційну адміністрацію рф на Херсонщині. Він створював фейкові "правозахисні" ресурси та сайти для поширення кремлівської пропаганди.

СБУ затримала ІТ-спеціаліста, який дистанційно працював на окупантів

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали "айтішника" із Івано-Франківська, який дистанційно працював на окупаційну адміністрацію росії на Херсонщині. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

За матеріалами справи, фігурант навмисно не реєстрував комерційну структуру у держустановах України, оскільки працював нелегально та орієнтувався на співпрацю з ворогом.

Для цього він налагодив контакт зі своїм давнім знайомим – прокремлівським пропагандистом Михайлом Шпірою, який за матеріалами СБУ заочно отримав 10 років тюрми

- йдеться у дописі.

Зазначається, що наразі засуджений переховується на лівобережжі Херсонщини, де обіймає "посаду заступника міністра цифрового розвитку та масових комунікацій" окупаційної адміністрації рф.

Саме від Шпіра фігурант отримав перше замовлення: створити фейковий "правозахисний" ресурс, що мав дискредитувати українських активістів

- повідомили в СБУ.

За даними Служби безпеки України, у період, коли гауляйтер активно займався обліком персональних даних мешканців тимчасово захопленого регіону під виглядом цифровізації послуг для населення, фігурант передав йому зразок вебсайту для створення на його базі різноманітних інформаційних ресурсів.

Також "айтішник" займався розробкою персонального сайту Шпіра, який колаборант використовував для своєї медійної "розкрутки" та поширення кремлівської пропаганди. Окрім роботи на окупаційного "заступника міністра" Херсонщини, фігурант виконав понад 40 замовлень від російських комерційних компаній

- додали в Службі безпеки.

Для конспірації оплати від рашистів ділок використовував криптогаманці, а також отримував гроші через третіх осіб з країн колишнього срср.

Кіберфахівці та слідчі СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків в офісі та оселі затриманого, а також за місцями проживання працівників підпільної ІТ-компанії, вилучено комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи та банківські картки із доказами злочинів.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. За результатами експертиз та оцінки доказів прийматимуться подальші процесуальні рішення.

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ затримала коригувальницю російських ударів по Харкову, яка передала окупантам локацію підрозділу міськради. 45-річна безробітна жінка була завербована через Telegram та підтримувала зв'язок з окупантами через чат-бот.

Наказав знищити селише на Київщині: російський генерал отримав заочну підозру18.07.25, 17:33 • 5098 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
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Служба безпеки України
Херсонська область
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