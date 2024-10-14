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СБУ задержала агентов рф, которые корректировали ракетные удары по Полтавщине и Сумщине

СБУ задержала агентов рф, которые корректировали ракетные удары по Полтавщине и Сумщине

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 07:52  •  5234 просмотра

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СБУ задержала двух агентов рф, которые устанавливали скрытые камеры возле стратегических объектов для корректировки ракетных ударов. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Служба безопасности Украины задержала двух агентов рф, которые корректировали ракетные удары по стратегическим объектам в Полтавской и Сумской областях. Им грозит пожизненное заключение. Пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Злоумышленники устанавливали скрытые видеокамеры возле стратегических объектов, что позволяло оккупантам в режиме онлайн наблюдать за результатами атак и корректировать новые удары. Основными целями были военные аэродромы, электростанции и энергогенерирующие предприятия.

Агенты сначала обнаруживали необходимые объекты, после чего устанавливали скрытые мобильные телефоны для онлайн-трансляции. Для длительной работы устройств использовали внешние аккумуляторы. СБУ документировала их деятельность и задержала на месте, когда они пытались установить камеры возле военных объектов.

Выяснилось, что оба были завербованы российскими спецслужбами летом через Telegram-каналы, ища быстрых заработков.

Вместо обещанных выплат, они получили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Винницкой области агента фсб рф, который "садился на хвост" колоннам ВСУ, чтобы узнать их маршруты и скорректировать по ним удар.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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