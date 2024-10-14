СБУ затримала агентів рф, які коригували ракетні удари по Полтавщині та Сумщині
Київ • УНН
СБУ затримала двох агентів РФ, які встановлювали приховані камери біля стратегічних об'єктів для коригування ракетних ударів. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
Служба безпеки України затримала двох агентів рф, які коригували ракетні удари по стратегічних об’єктах у Полтавській та Сумській областях. Їм загрожує довічне увʼязнення. Пише УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Зловмисники встановлювали приховані відеокамери біля стратегічних об’єктів, що дозволяло окупантам у режимі онлайн спостерігати за результатами атак і коригувати нові удари. Основними цілями були військові аеродроми, електростанції та енергогенеруючі підприємства.
Агенти спершу виявляли необхідні об’єкти, після чого встановлювали приховані мобільні телефони для онлайн-трансляції. Для тривалої роботи пристроїв використовували зовнішні акумулятори. СБУ документувала їхню діяльність і затримала на місці, коли вони намагалися встановити камери біля військових об’єктів.
З’ясувалося, що обидва були завербовані російськими спецслужбами влітку через Telegram-канали, шукаючи швидких заробітків.
Натомість, замість обіцяних виплат, вони отримали підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.
Нагадаємо
Служба безпеки України повідомила про затримання у Вінницькій області агента фсб рф, який "сідав на хвіст" колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати по них удар.