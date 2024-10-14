СБУ затримала агентів рф, які коригували ракетні удари по Полтавщині та Сумщині

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9192 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 20361 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 36243 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49830 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83956 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67561 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79580 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94236 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87469 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180551 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11576 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 7144 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 8844 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 6394 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 5578 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 36243 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180551 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336162 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270017 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380331 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 878 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3012 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49830 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18827 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23951 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

СБУ затримала агентів рф, які коригували ракетні удари по Полтавщині та Сумщині

Київ • УНН

 • 15639 перегляди

СБУ затримала двох агентів РФ, які встановлювали приховані камери біля стратегічних об'єктів для коригування ракетних ударів. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

СБУ затримала агентів рф, які коригували ракетні удари по Полтавщині та Сумщині

Служба безпеки України затримала двох агентів рф, які коригували ракетні удари по стратегічних об’єктах у Полтавській та Сумській областях. Їм загрожує довічне увʼязнення. Пише УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Зловмисники встановлювали приховані відеокамери біля стратегічних об’єктів, що дозволяло окупантам у режимі онлайн спостерігати за результатами атак і коригувати нові удари. Основними цілями були військові аеродроми, електростанції та енергогенеруючі підприємства.

Агенти спершу виявляли необхідні об’єкти, після чого встановлювали приховані мобільні телефони для онлайн-трансляції. Для тривалої роботи пристроїв використовували зовнішні акумулятори. СБУ документувала їхню діяльність і затримала на місці, коли вони намагалися встановити камери біля військових об’єктів.

З’ясувалося, що обидва були завербовані російськими спецслужбами влітку через Telegram-канали, шукаючи швидких заробітків.

Натомість, замість обіцяних виплат, вони отримали підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила про затримання у Вінницькій області агента фсб рф, який "сідав на хвіст" колонам ЗСУ, щоб дізнатися їхні маршрути і скоригувати по них удар.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаКримінал та НП
Служба безпеки України
Збройні сили України
Telegram
Україна
Полтава
Вінниця
Суми
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94