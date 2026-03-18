СБУ задержала агента рф, готовившую взрыв в центре Днепра

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила очередной теракт в Днепре - была задержана российская агентка, которая готовила взрыв в центре города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Следствие установило, что злоумышленница изготовила самодельное взрывное устройство, спрятала его в рюкзак и должна была отнести к месту запланированного теракта. Оккупанты планировали дистанционно взорвать бомбу с помощью звонка на мобильный телефон - им было снаряжено взрывное устройство.

Агентку задержали "на горячем", когда она в арендованной квартире подготовила СВУ и ждала от куратора указания относительно локации, куда его нужно занести. Злоумышленницей оказалась наркозависимая жительница Житомирской области, которую россияне завербовали в Телеграм-канале по поиску "легких заработков".

Оккупанты отправили ее в Днепр, где она арендовала жилье и получила из рф инструкции по изготовлению взрывчатки из подручных средств. Во время обысков у нее обнаружили и изъяли взрывчатку, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту). Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества - сейчас задержанная находится под стражей без права внесения залога.

