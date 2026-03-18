СБУ затримала агентку рф, що готувала вибух в центрі Дніпра

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Контррозвідка затримала жінку з саморобною вибухівкою в орендованій квартирі. Наркозалежна мешканка Житомирщини готувала теракт за вказівкою кураторів.

Фото: Служба безпеки України

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла черговому теракту у Дніпрі - було затримано російську агентку, яка готувала вибух у центрі міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Слідство встановило, що зловмисниця виготовила саморобний вибуховий пристрій, заховала його у рюкзак і мала віднести до місця запланованого теракту. Окупанти планували дистанційно підірвати бомбу за допомогою дзвінка на мобільний телефон - ним було споряджено вибухівку.

Агентку затримали "на гарячому", коли вона в орендованій квартирі підготувала СВП і чекала від куратора вказівки щодо локації, куди його треба занести. Зловмисницею виявилась наркозалежна жителька Житомирської області, яку росіяни завербували в Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків".

Окупанти відправили її до Дніпра, де вона орендувала помешкання і отримала з рф інструкції щодо виготовлення вибухівки з підручних засобів. Під час обшуків в неї виявили і вилучили вибухівку, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна - наразі затримана перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо

Співробітник банку в Києві передавав фсб дані про військові об'єкти, банківську таємницю та персональні дані військових. Його затримали і судитимуть за державну зраду.

Євген Устименко

