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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ прокомментировала санкции против олигархов, в частности Порошенко

Киев  •  УНН

 • 5638 просмотра

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СБУ сообщила о введении бессрочных санкций против пяти человек, среди которых Порошенко, Коломойский, Боголюбов, Жеваго и Медведчук. Решение принято из-за угрозы государственной безопасности и подтверждено указом президента.

СНБО ввел бессрочные санкции к пяти лицам, в том числе к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко из-за угрозы государственной безопасности.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на СБУ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 12 февраля принял решение о введении экономических санкций к пяти физическим лицам. В частности, бессрочные санкции введены к олигархам, среди которых гражданин Израиля Игорь Коломойский, граждане Украины Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук

- говорится в сообщении. 

В решении СНБО сказано: 

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать внесенные Кабинетом Министров Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)

Это решение вступило в силу согласно Указу Президента Украины №81/2025 от 12.02.2025 года.

Предложения по применению санкций на рассмотрение СНБО были вынесены с учетом имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создание препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц. Большинство из указанных подсанкционных лиц сейчас уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимается Служба безопасности Украины или другие правоохранительные, или антикоррупционные органы

- заявляет СБУ.

Отмечается, что в частности, Порошенко и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, во время исполнения полномочий Президента чиновник поставил Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей главарей псевдореспублик. По материалам СБУ Коломойскому было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и т.д

- говорится в сообщении. 

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко.

 12 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России.

 Пятый президент Украины Петр Порошенко предупреждал, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против него

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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