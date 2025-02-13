СБУ прокомментировала санкции против олигархов, в частности Порошенко

СНБО ввел бессрочные санкции к пяти лицам, в том числе к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко из-за угрозы государственной безопасности.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на СБУ.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 12 февраля принял решение о введении экономических санкций к пяти физическим лицам. В частности, бессрочные санкции введены к олигархам, среди которых гражданин Израиля Игорь Коломойский, граждане Украины Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, Петр Порошенко и Виктор Медведчук

В решении СНБО сказано:

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать внесенные Кабинетом Министров Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)

Это решение вступило в силу согласно Указу Президента Украины №81/2025 от 12.02.2025 года.

Предложения по применению санкций на рассмотрение СНБО были вынесены с учетом имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создание препятствий для устойчивого экономического развития со стороны указанных лиц. Большинство из указанных подсанкционных лиц сейчас уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимается Служба безопасности Украины или другие правоохранительные, или антикоррупционные органы

Отмечается, что в частности, Порошенко и Медведчуку ранее было объявлено о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, во время исполнения полномочий Президента чиновник поставил Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей главарей псевдореспублик. По материалам СБУ Коломойскому было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и т.д