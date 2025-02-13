СБУ прокоментувала санкції проти олігархів, зокрема Порошенка
Київ • УНН
СБУ повідомила про введення безстрокових санкцій проти п'яти осіб, серед яких Порошенко, Коломойський, Боголюбов, Жеваго та Медведчук. Рішення прийнято через загрози державній безпеці та підтверджено указом президента.
РНБО ввела безстрокові санкції до пʼяти осіб, зокрема, п'ятого президента України, нардепа Петра Порошенка через загрози державній безпеці.
Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
Рада національної безпеки та оборони України на засіданні 12 лютого прийняла рішення про запровадження економічних санкцій до пʼяти фізичних осіб. Зокрема, безстрокові санкції введено до олігархів, серед яких громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський, громадяни України Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук
В рішенні РНБО сказано:
Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати внесені Кабінетом Міністрів України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Це рішення набрало чинності згідно з Указом Президента України №81/2025 від 12.02.2025 року.
Пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб. Більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається Служба безпеки України чи інші правоохоронні, чи антикорупційні органи
Зазначається, що зокрема, Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України.
За даними слідства, під час виконання повноважень Президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від рф і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік. За матеріалами СБУ Коломойському було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка.
12 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії.
П'ятий президент України Петро Порошенко попереджав, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти нього.