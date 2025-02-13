СБУ прокоментувала санкції проти олігархів, зокрема Порошенка

РНБО ввела безстрокові санкції до пʼяти осіб, зокрема, п'ятого президента України, нардепа Петра Порошенка через загрози державній безпеці.

Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Рада національної безпеки та оборони України на засіданні 12 лютого прийняла рішення про запровадження економічних санкцій до пʼяти фізичних осіб. Зокрема, безстрокові санкції введено до олігархів, серед яких громадянин Ізраїлю Ігор Коломойський, громадяни України Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго, Петро Порошенко та Віктор Медведчук

В рішенні РНБО сказано:

Це рішення набрало чинності згідно з Указом Президента України №81/2025 від 12.02.2025 року.

Пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були винесені з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб. Більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займається Служба безпеки України чи інші правоохоронні, чи антикорупційні органи