СБУ подтвердила поражение российского ракетного катера, двух грузовых судов и нефтедобывающей платформы на Каспии
Киев • УНН
Служба безопасности Украины нанесла новые удары по рф, поразив ракетный катер, два грузовых судна, РЛС и нефтедобывающую платформу. Поражены также ЗРК «Тор-М2» и склады с дронами.
Служба безопасности Украины подтвердила нанесение новых ударов по рф и поражение российского ракетного катера, двух грузовых судов, РЛС и нефтедобывающей платформы, пишет УНН.
Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, СБУ продолжает системно снижать военный потенциал рф и разрушать логистические цепочки. В ночь на 25 июля дальнобойные дроны Службы успешно отработали по ряду военных целей в Ростове-на-Дону
Как указали в СБУ, "в результате удара:
- поражена многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Э «Grave Stone» и ее антенная башня. Они являются составляющими зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Из этих комплексов рф обстреливает Украину;
- уничтожен зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21»;
- поражены два склада с FPV-дронами".
В акватории Каспийского моря беспилотники СБУ поразили: нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского"; грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey; ракетный катер проекта 12418 "Молния"
Оба судна - Port Olya 2 и сухогруз Begey - как указано, находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и рф.
"Нанося террористические удары по украинским портам на юге, рф пытается заблокировать украинское судоходство. Эти действия врага будут получать законный ответ от СБУ в рамках неотъемлемого права Украины на самооборону. Российская война будет возвращаться в "родную гавань" и спецоперации Службы ускорят этот процесс", - подчеркнули в СБУ.
Зеленский подтвердил поражение целей в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове и на Каспии25.07.26, 13:00 • 4746 просмотров