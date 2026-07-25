СБУ подтвердила поражение российского ракетного катера, двух грузовых судов и нефтедобывающей платформы на Каспии

$44.8151.06
ukenru
10:00 • 4734 просмотра
Зеленский подтвердил поражение целей в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове и на КаспииVideo
09:14 • 13776 просмотра
Организатор мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек, получил подозрение - ГенпрокурорPhoto
09:00 • 16058 просмотра
Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу
24 июля, 16:55 • 25833 просмотра
На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы
24 июля, 14:41 • 61788 просмотра
В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины Павелко, Офис Генпрокурора начал процедуру экстрадиции
24 июля, 13:49 • 51439 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне во вторник - СМИ
24 июля, 12:59 • 54927 просмотра
рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига
24 июля, 12:06 • 53493 просмотра
Удар по полигону в Киевской области: известно о 10 погибших и около сотни раненых
Эксклюзив
24 июля, 08:18 • 33350 просмотра
Склады и места скопления врага: эксперт объяснил потребность военных в ракетах малой дальности
24 июля, 08:15 • 52426 просмотра
Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в российском кирове и не толькоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3.1м/с
39%
745мм
Популярные новости
Первый боевой дебют российской системы "Арена-М" против FPV-дронов завершился неудачей – Defence BlogVideo25 июля, 03:48 • 15484 просмотра
Что празднуют 25 июля в Украине и мире 25 июля, 04:00 • 8414 просмотра
Войска рф ночью атаковали четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области25 июля, 04:49 • 18588 просмотра
Удары по Wildberries: "Мадьяр" показал видеоVideo06:28 • 17316 просмотра
За 2000 км от границы: в рф фиксируют удар по Тюменскому НПЗVideo08:15 • 16949 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 75433 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 73607 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 83869 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 137622 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 127805 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Биньямин Нетаньяху
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Румыния
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 71360 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 74980 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 109689 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 98753 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 108647 просмотра
Актуальное
Старлинк
Шахед-136
Техника
Ракетная система С-400
ChatGPT

СБУ подтвердила поражение российского ракетного катера, двух грузовых судов и нефтедобывающей платформы на Каспии

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Служба безопасности Украины нанесла новые удары по рф, поразив ракетный катер, два грузовых судна, РЛС и нефтедобывающую платформу. Поражены также ЗРК «Тор-М2» и склады с дронами.

СБУ подтвердила поражение российского ракетного катера, двух грузовых судов и нефтедобывающей платформы на Каспии
фото иллюстративное

Служба безопасности Украины подтвердила нанесение новых ударов по рф и поражение российского ракетного катера, двух грузовых судов, РЛС и нефтедобывающей платформы, пишет УНН.

Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, СБУ продолжает системно снижать военный потенциал рф и разрушать логистические цепочки. В ночь на 25 июля дальнобойные дроны Службы успешно отработали по ряду военных целей в Ростове-на-Дону

- сообщили в СБУ.

Как указали в СБУ, "в результате удара:

  • поражена многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Э «Grave Stone» и ее антенная башня. Они являются составляющими зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Из этих комплексов рф обстреливает Украину;
    • уничтожен зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21»;
      • поражены два склада с FPV-дронами".

        В акватории Каспийского моря беспилотники СБУ поразили: нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского"; грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey; ракетный катер проекта 12418 "Молния"

        - отметили в СБУ.

        Оба судна - Port Olya 2 и сухогруз Begey - как указано, находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и рф.

        "Нанося террористические удары по украинским портам на юге, рф пытается заблокировать украинское судоходство. Эти действия врага будут получать законный ответ от СБУ в рамках неотъемлемого права Украины на самооборону. Российская война будет возвращаться в "родную гавань" и спецоперации Службы ускорят этот процесс", - подчеркнули в СБУ.

        Зеленский подтвердил поражение целей в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове и на Каспии25.07.26, 13:00 • 4746 просмотров

        Юлия Шрамко

        Война в УкраинеНовости Мира
        Санкции
        Война в Украине
        Служба безопасности Украины
        Ракетная система С-400
        Владимир Зеленский
        Украина
        Иран