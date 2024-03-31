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СБУ отвечает на заявление мида рф: признание военного поражения и вывод оккупантов из Украины - единственное заявление от рф, достойное внимания мира

СБУ отвечает на заявление мида рф: признание военного поражения и вывод оккупантов из Украины - единственное заявление от рф, достойное внимания мира

Киев  •  УНН

31 марта 2024, 18:36  •  3851 просмотра

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В СБУ заявили, что единственное заявление рф, которое заслуживает внимания, - это объявление поражения в войне и вывод оккупационных войск с украинской земли.

"рф на самом деле может сделать только одно заявление, которое стоит внимания - на весь мир объявить о своем поражении в войне и о выводе оккупационных войск с украинской земли".

Пресс-служба Службы безопасности Украины отреагировала на заявление мида рф, передает УНН.

Детали

В своем комментарии к заявлению мида рф относительно международного права и конвенции о борьбе с терроризмом, Служба безопасности Украины (СБУ) тщательно подчеркнула остроту противоречий в выводах российских властей.

Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно к конвенции о борьбе с терроризмом, мид рф забывает, что именно путин официально объявлен в международный розыск - в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей

- отметили в пресс-службе.

В частности, в своем комментарии представители СБУ напомнили о годовщине освобождения Бучи, выразив осуждение и память о зверствах, которые совершали российские оккупанты.

Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие

 - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечено также, что любые слова российского мида являются ничтожными, ведь настоящее заявление, которое заслуживает внимания мира, - это объявление о поражении в войне и выводе оккупационных войск с украинской земли.

СБУ вместе с собратьями из Сил обороны и безопасности делает все возможное, чтобы ускорить это время. И приближает Победу Украины ежедневно

 - заключили в пресс-службе.

рф объявило требование к Украине об аресте главы СБУ Василия Малюка31 марта 2024, 18:12 • 9170 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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