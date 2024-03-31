рф объявило требование к Украине об аресте главы СБУ Василия Малюка

Министерство иностранных дел россии требует от Украины ареста виновных в терактах на территории россии. Согласно заявлению зарубежного ведомства страны-агрессора, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк якобы ответственный за теракт в подмосковном "Crocus City Hall".

В соответствии с этим, рф требует, чтобы Украина арестовала главу СБУ. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа рф.

МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к этим терактам лиц. - говорится в сообщении.

министерство иностранных дел РФ отмечает, что теракт в Красногорске, в "Крокус Сити Холл", якобы имеет украинский след:

Кровавый террористический акт, совершенный 22 марта в г. Красногорске и шокировавший весь мир, - далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину - информирует российское ведомство.

Также в публикации упоминаются события, связанные с убийством дарьи дугиной, российской активистки, дочери философа Александра Дугина, военкора татарского, ранения писателя прилепина.

Другие варварские теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Д. А. Дугиной и М. Ю. Фомину (В. Татарскому), привели к тяжелому ранению писателя Е. М. Прилепина и смерти его водителя А. И. Шубина, гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста, ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Убийствами и увечьями мирных граждан, в частности детей, сопровождались рейды террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК). - говорится в публикации МИДа рф

Напомним,

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк был заочно "арестован" российским судом на два месяца по обвинению в терактеи. Малюк заявил, что его интересует только один суд - над путиным.

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