СБУ ликвидировала экс-главу оккупационной администрации Луганска - источники

Служба безопасности Украины взорвала экс-главу оккупационной администрации Луганска Манолиса Пилавова. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Детали

Сегодня во временно оккупированном Луганске СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова, экс-главу оккупационной администрации города (возглавлял ее с 2014 по 2023 годы). Он погиб в результате подрыва взрывчатки - сообщают источники.

Пилавов был одним из идеологов так называемой "Луганской народной республики", соратником гауляйтера Игоря Плотницкого, лично участвовал в свержении государственного строя.

С 2015 года так называемый "глава администрации Луганска" находился в розыске по статье 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти), а с 2022 года – находился под украинскими санкциями. Окончательных "санкций" от СБУ не пережил.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в четверг, 3 июля, в результате взрывов в оккупированном Луганске погиб бывший "мэр" Манолис Пилавов. Он руководил городом с 2014 по 2023 годы.

3 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы на улице Тараса Шевченко. Это произошло возле краеведческого музея: там оккупанты проводили выставку в честь операции "труба" в Курской области.