Вибух у Луганську 3 липня: загинув колишній "мер" міста Пілавов

У четвер, 3 липня, внаслідок вибухів в окупованому Луганську загинув колишній "мер" Маноліс Пілавов. Він керував містом з 2014 по 2023 роки, повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

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Пілавов очолював адміністрацію Луганська з 2 грудня 2014 року, коли місто вже було окуповане проросійськими сепаратистами. До того він був президентом Федерації футболу Луганська і президентом футбольного клубу "Зоря".

Також Пілавов був членом партії "єдина росія". СБУ оголосила його в розшук за ст. 258 Кримінального кодексу України (Відповідальність за терористичний акт).

Пілавова також звинувачували за наступними статтями:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (захоплення державної влади);

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо

3 липня в окупованому Луганську пролунали вибухи на вулиці Тараса Шевченка. Це сталось біля краєзнавчого музею: там окупанти виставку на честь операцію "труба" у курській області.