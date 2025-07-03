Вибух у Луганську 3 липня: загинув колишній "мер" міста Пілавов
Київ • УНН
Колишній міський голова окупованого Луганська Маноліс Пілавов загинув 3 липня внаслідок вибухів. Він очолював місто з 2014 по 2023 роки.
У четвер, 3 липня, внаслідок вибухів в окупованому Луганську загинув колишній "мер" Маноліс Пілавов. Він керував містом з 2014 по 2023 роки, повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
Пілавов очолював адміністрацію Луганська з 2 грудня 2014 року, коли місто вже було окуповане проросійськими сепаратистами. До того він був президентом Федерації футболу Луганська і президентом футбольного клубу "Зоря".
Також Пілавов був членом партії "єдина росія". СБУ оголосила його в розшук за ст. 258 Кримінального кодексу України (Відповідальність за терористичний акт).
Пілавова також звинувачували за наступними статтями:
- дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення
конституційного ладу (захоплення державної влади);
- посягання на територіальну цілісність і
недоторканність України.
Нагадаємо
3 липня в окупованому Луганську пролунали вибухи на вулиці Тараса Шевченка. Це сталось біля краєзнавчого музею: там окупанти виставку на честь операцію "труба" у курській області.