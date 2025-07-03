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Вибух у Луганську 3 липня: загинув колишній "мер" міста Пілавов

Київ • УНН

 • 1912 перегляди

Колишній міський голова окупованого Луганська Маноліс Пілавов загинув 3 липня внаслідок вибухів. Він очолював місто з 2014 по 2023 роки.

Вибух у Луганську 3 липня: загинув колишній "мер" міста Пілавов

У четвер, 3 липня, внаслідок вибухів в окупованому Луганську загинув колишній "мер" Маноліс Пілавов. Він керував містом з 2014 по 2023 роки, повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Пілавов очолював адміністрацію Луганська з 2 грудня 2014 року, коли місто вже було окуповане проросійськими сепаратистами. До того він був президентом Федерації футболу Луганська і президентом футбольного клубу "Зоря".

Також Пілавов був членом партії "єдина росія". СБУ оголосила його в розшук за ст. 258 Кримінального кодексу України (Відповідальність за терористичний акт).

Пілавова також звинувачували за наступними статтями:

  • дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (захоплення державної влади);
    • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

      Нагадаємо

      3 липня в окупованому Луганську пролунали вибухи на вулиці Тараса Шевченка. Це сталось біля краєзнавчого музею: там окупанти виставку на честь операцію "труба" у курській області.

      Євген Устименко

      Євген Устименко

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      Луганськ
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