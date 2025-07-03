Взрыв в Луганске 3 июля: погиб бывший мэр города Пилавов
Киев • УНН
Бывший городской голова оккупированного Луганска Манолис Пилавов погиб 3 июля в результате взрывов. Он возглавлял город с 2014 по 2023 годы.
В четверг, 3 июля, в результате взрывов в оккупированном Луганске погиб бывший мэр Манолис Пилавов. Он руководил городом с 2014 по 2023 годы, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
Пилавов возглавлял администрацию Луганска со 2 декабря 2014 года, когда город уже был оккупирован пророссийскими сепаратистами. До этого он был президентом Федерации футбола Луганска и президентом футбольного клуба "Заря".
Также Пилавов был членом партии "Единая Россия". СБУ объявила его в розыск по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Ответственность за террористический акт).
Пилавова также обвиняли по следующим статьям:
- действия, направленные на насильственное изменение или свержение
конституционного строя (захват государственной власти);
- посягательство на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины.
Напомним
3 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы на улице Тараса Шевченко. Это произошло возле краеведческого музея: там оккупанты проводили выставку в честь операции "труба" в Курской области.