Взрыв в Луганске 3 июля: погиб бывший мэр города Пилавов

В четверг, 3 июля, в результате взрывов в оккупированном Луганске погиб бывший мэр Манолис Пилавов. Он руководил городом с 2014 по 2023 годы, сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Пилавов возглавлял администрацию Луганска со 2 декабря 2014 года, когда город уже был оккупирован пророссийскими сепаратистами. До этого он был президентом Федерации футбола Луганска и президентом футбольного клуба "Заря".

Также Пилавов был членом партии "Единая Россия". СБУ объявила его в розыск по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Ответственность за террористический акт).

Пилавова также обвиняли по следующим статьям:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (захват государственной власти);

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Напомним

3 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы на улице Тараса Шевченко. Это произошло возле краеведческого музея: там оккупанты проводили выставку в честь операции "труба" в Курской области.