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СБУ ліквідувала ексголову окупаційної адміністрації Луганська - джерела

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Служба безпеки України підірвала Маноліса Пілавова, колишнього очільника окупаційної адміністрації Луганська, який загинув 3 липня внаслідок вибуху. Пілавов був ідеологом "ЛНР" та перебував у розшуку за повалення державного ладу.

СБУ ліквідувала ексголову окупаційної адміністрації Луганська - джерела

Служба безпеки України підірвала ексголову окупаційної адміністрації Луганська Маноліса Пілавова. Про це журналісту УНН повідомили джерела в СБУ.

Деталі

Сьогодні у тимчасово окупованому Луганську СБУ ліквідувала Маноліса Пілавова, ексголову окупаційної адміністрації міста (очолював її з 2014 по 2023 роки). Він загинув у результаті підриву вибухівки

- повідомляють джерела.

Пілавов був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки", соратником гауляйтера ігоря плотницького, особисто брав участь в поваленні державного ладу.

З 2015 року так званий "голова адміністрації Луганська" перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року – перебував під українськими санкціями. Остаточних "санкцій" від СБУ не пережив.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у четвер, 3 липня, внаслідок вибухів в окупованому Луганську загинув колишній "мер" Маноліс Пілавов. Він керував містом з 2014 по 2023 роки.

3 липня в окупованому Луганську пролунали вибухи на вулиці Тараса Шевченка. Це сталось біля краєзнавчого музею: там окупанти виставку на честь операцію "труба" у курській області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Служба безпеки України
Луганськ
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