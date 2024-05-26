Сборная команда Украины по пара луку завоевала серебряные и бронзовые медали на чемпионате Европы

Украинские пара лучники вошли в десятку сильнейших в Европе, - спортсмены получили 4 медали на чемпионате Европы в Риме (Италия). Об этом передает УНН со ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Детали

Национальная сборная команда Украины по пара-луку завоевала 4 высокие награды - 2 серебряные и 2 бронзовые - на чемпионате Европы по стрельбе из лука, который проходил с 17 мая по 24 мая 2024 года в Риме, Италия.

Сообщается, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из 26 стран Европы, Украину представляли 6 спортсменов с инвалидностью.

Серебряные медали завоевали Иван Дзядик (блочный лук, мужчины, индивидуальная программа); Руслан Цимбалюк и Анна-Виктория Шевченко (классический лук, микст).

"Бронза": Василий Наумчук (классический лук, мужчины, индивидуальная программа); Сергей Атаманенко и Иван Дзядик (блочный лук, мужская команда, непаралимпийская программа).

Напомним,

Украинский стрелок Андрей Кобзарук завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в итальянском Лонато.