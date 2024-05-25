Український стрілець здобув бронзу на чемпіонаті Європи зі стрільби в Італії
Київ • УНН
Український стрілець Андрій Кобзарук завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби в італійському Лонато.
Український спортсмен здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби, що проходить в італійському Лонато. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
Український стрілець зі Львівщини, 35-річний Андрій Кобзарук, здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби, що відбувся у Лонато, Італія.
Попри те, що українець зупинився лише за крок від отримання олімпійської ліцензії, це відмінний результат для нього, адже вперше в кар'єрі він пройшов до фіналу та піднявся на п'єдестал чемпіонату Європи.
Додавмо
Останній раз подібне досягнення для України було отримано у 1999 році, коли олімпійський чемпіон Микола Мільчев став срібним призером в одиночному чоловічому турнірі.
Нагадаємо
Це вже друга нагорода для української команди на цьому чемпіонаті: раніше золото на траншейному стенді вибороли Олена Охотська, Надія Булгакова та Юлія Данілова.
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