Украинский стрелок получил бронзу на чемпионате Европы по стрельбе в Италии

Украинский спортсмен получил "бронзу" на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит в итальянском Лонато. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинский стрелок из Львовщины, 35-летний Андрей Кобзарук, получил бронзовую медаль на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который состоялся в Лонато, Италия.

Несмотря на то, что украинец остановился лишь в шаге от получения олимпийской лицензии, это отличный результат для него, ведь впервые в карьере он прошел в финал и поднялся на пьедестал чемпионата Европы.

Добавим

Последний раз подобное достижение для Украины было получено в 1999 году, когда олимпийский чемпион Николай Мильчев стал серебряным призером в одиночном мужском турнире.

Напомним

Это уже вторая награда для украинской команды на этом чемпионате: ранее золото на траншейном стенде завоевали Елена Охотская, Надежда Булгакова и Юлия Данилова.

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