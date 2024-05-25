Женская сборная Украины по борьбе победила на чемпионате Европы U23

Женская сборная Украины по борьбе одержала победу на чемпионате Европы U23 в Баку. Об этом сообщает UWW, передает УНН.

Детали

Украинские борцы не оставили противникам ни единого шанса, получив 4 золотые, две 2 и 1 бронзовую медали.

Лилия Маланчук (53 кг), Ирина Бондарь (62 кг) и Мария Орлевич (76 кг) завоевали «золото», показав высокий уровень мастерства и выносливости.

Мария Винник (55 кг), Манола Скобельская (68 кг) и Надежда Соколовская (72 кг) завоевали серебряные медали, демонстрируя впечатляющую борьбу и преданность на каждом этапе соревнований.

Соломия Винник (57 кг) также завоевала бронзовую медаль, дополнив успех сборной Украины на этих соревнованиях.

Лучше без Олимпиады, чем с рф: женская сборная Украины по борьбе будет бойкотировать турнир из-за допуска российских спортсменок