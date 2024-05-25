Жіноча збірна України з боротьби перемогла на чемпіонаті Європи U23
Київ • УНН
Українська жіноча збірна з вільної боротьби перемогла на чемпіонаті Європи U23 в Баку, завоювавши 4 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі.
Жіноча збірна України з боротьби здобула перемогу на чемпіонаті Європи U23 у Баку. Про це повідомляє UWW, передає УНН.
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Українські борчині не залишили супротивникам жодного шансу, здобувши 4 золоті, дві 2 та 1 бронзову медалі.
Лілія Маланчук (53 кг), Ірина Бондар (62 кг) та Марія Орлевич (76 кг) вибороли "золото", показавши високий рівень майстерності та витривалості.
Марія Винник (55 кг), Манола Скобельська (68 кг) та Надія Соколовська (72 кг) вибороли срібні медалі, демонструючи вражаючу боротьбу та відданість на кожному етапі змагань.
Соломія Винник (57 кг) також здобула бронзову медаль, доповнивши успіх збірної України на цих змаганнях.
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