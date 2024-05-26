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Збірна команда України з пара лука виборола срібні та бронзові медалі на чемпіонаті Європи

Збірна команда України з пара лука виборола срібні та бронзові медалі на чемпіонаті Європи

Київ • УНН

 • 24884 перегляди

Національна збірна команда України зі стрільби з лука виборола 2 срібні та 2 бронзові медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, що проходив у Римі, Італія, з 17 по 24 травня 2024 року.

Українські пара лучники увійшли до десятки найсильніших в Європі, - спортсмени здобули 4 медалі на чемпіонаті Європи у Римі (Італія). Про це передає УНН із посиланням на Національний комітет спорту інвалідів України.

Деталі

Національна збірна команда України з пара лука здобула 4 високі нагороди – 2 срібні та 2 бронзові  - на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, який проходив з 17 травня по 24 травня 2024 року Римі, Італія.

Повідомляється, що у змаганнях взяли участь спортсмени з 26 країн Європи, Україну представляли 6 спортсменів з інвалідністю.

Срібні медалі вибороли Іван Дзядик (блочний лук, чоловіки, індивідуальна програма); Руслан Цимбалюк та Анна-Вікторія Шевченко (класичний лук, мікст).

"Бронза": Василь Наумчук (класичний лук, чоловіки, індивідуальна програма); Сергій Атаманенко та Іван Дзядик (блочний лук, чоловіча команда, непаралімпійська програма).

Нагадаємо

Український стрілець Андрій Кобзарук завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби в італійському Лонато.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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