Збірна команда України з пара лука виборола срібні та бронзові медалі на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
Національна збірна команда України зі стрільби з лука виборола 2 срібні та 2 бронзові медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, що проходив у Римі, Італія, з 17 по 24 травня 2024 року.
Українські пара лучники увійшли до десятки найсильніших в Європі, - спортсмени здобули 4 медалі на чемпіонаті Європи у Римі (Італія). Про це передає УНН із посиланням на Національний комітет спорту інвалідів України.
Деталі
Національна збірна команда України з пара лука здобула 4 високі нагороди – 2 срібні та 2 бронзові - на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука, який проходив з 17 травня по 24 травня 2024 року Римі, Італія.
Повідомляється, що у змаганнях взяли участь спортсмени з 26 країн Європи, Україну представляли 6 спортсменів з інвалідністю.
Срібні медалі вибороли Іван Дзядик (блочний лук, чоловіки, індивідуальна програма); Руслан Цимбалюк та Анна-Вікторія Шевченко (класичний лук, мікст).
"Бронза": Василь Наумчук (класичний лук, чоловіки, індивідуальна програма); Сергій Атаманенко та Іван Дзядик (блочний лук, чоловіча команда, непаралімпійська програма).
Нагадаємо
Український стрілець Андрій Кобзарук завоював бронзову медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби в італійському Лонато.