Саудовская Аравия и Пакистан заключили историческое соглашение о взаимной обороне

17 сентября, 19:21 • 15273 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 22935 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 21441 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 21575 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 26877 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 36482 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 40343 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 39480 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 109320 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 126038 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52
Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда Украины17 сентября, 18:10
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК спровоцировал массовое ДТП, пострадал полицейскийVideo17 сентября, 18:20
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36
Подумав, что украинец: во Вроцлаве мужчина выстрелил в румына17 сентября, 19:00
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50
Дональд Трамп
Карл III
Королева Камилла
Владимир Зеленский
Роберта Метсола
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Европа
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26
Саудовская Аравия и Пакистан заключили историческое соглашение о взаимной обороне

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали соглашение о взаимной обороне. Документ предусматривает, что агрессия против одной страны будет считаться агрессией против обеих.

Саудовская Аравия и Пакистан заключили историческое соглашение о взаимной обороне

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали межгосударственное соглашение о взаимной обороне. Об этом говорится в заявлении по итогам визита Шарифа в королевство, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что это соглашение отражает "общее обязательство обеих стран по укреплению их безопасности и достижению безопасности и мира в регионе и мире".

Направлена на развитие аспектов оборонного сотрудничества между двумя странами и усиление совместного сдерживания любой агрессии

- говорится в совместном заявлении Саудовской Аравии и Пакистана.

Также, согласно документу, любая агрессия против одной из двух стран рассматривается как агрессия против обеих стран.

Напомним

США будут изучать инвестиции в критически важные минералы и углеводороды Пакистана. Это включает сотрудничество в добыче золота и меди в провинции Белуджистан.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что нормализация отношений с Израилем возможна только после создания Палестинского государства. По его словам, только после учета прав палестинского народа можно достичь устойчивого мира в регионе.

Генассамблея ООН поддержала создание Палестины13.09.25, 11:48 • 5046 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Мохаммед бин Салман
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Пакистан
Государство Палестина