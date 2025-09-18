Саудовская Аравия и Пакистан заключили историческое соглашение о взаимной обороне

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали межгосударственное соглашение о взаимной обороне. Об этом говорится в заявлении по итогам визита Шарифа в королевство, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что это соглашение отражает "общее обязательство обеих стран по укреплению их безопасности и достижению безопасности и мира в регионе и мире".

Направлена на развитие аспектов оборонного сотрудничества между двумя странами и усиление совместного сдерживания любой агрессии - говорится в совместном заявлении Саудовской Аравии и Пакистана.

Также, согласно документу, любая агрессия против одной из двух стран рассматривается как агрессия против обеих стран.

Напомним

США будут изучать инвестиции в критически важные минералы и углеводороды Пакистана. Это включает сотрудничество в добыче золота и меди в провинции Белуджистан.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что нормализация отношений с Израилем возможна только после создания Палестинского государства. По его словам, только после учета прав палестинского народа можно достичь устойчивого мира в регионе.

