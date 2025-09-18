Саудівська Аравія та Пакистан уклали історичну угоду про взаємну оборону
Київ • УНН
Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман та прем'єр-міністр Пакистану Мухаммад Шахбаз Шаріф підписали угоду про взаємну оборону. Документ передбачає, що агресія проти однієї країни вважатиметься агресією проти обох.
Деталі
Зазначається, що ця угода відображає "спільне зобов’язання обох країн щодо зміцнення їхньої безпеки та досягнення безпеки і миру в регіоні та світі".
Спрямована на розвиток аспектів оборонної співпраці між двома країнами та посилення спільного стримування будь-якої агресії
Також, згідно з документом, будь-яка агресія проти однієї із двох країн розглядається як агресія проти обох країн.
Нагадаємо
США вивчатимуть інвестиції в критично важливі мінерали та вуглеводні Пакистану. Це включає співпрацю у видобутку золота та міді в провінції Белуджистан.
Раніше міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан заявив, що нормалізація відносин з Ізраїлем можлива лише після створення Палестинської держави. За його словами, лише після врахування прав палестинського народу можна досягти сталого миру в регіоні.
