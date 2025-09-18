Саудівська Аравія та Пакистан уклали історичну угоду про взаємну оборону

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман та прем'єр-міністр Пакистану Мухаммад Шахбаз Шаріф підписали угоду про взаємну оборону. Документ передбачає, що агресія проти однієї країни вважатиметься агресією проти обох.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман та прем'єр-міністр Пакистану Мухаммад Шахбаз Шаріф підписали міждержавну угоду про взаємну оборону. Про це йдеться у заяві за підсумками візиту Шаріфа до королівства, повідомляє УНН із посиланням на Reuters. Деталі Зазначається, що ця угода відображає "спільне зобов’язання обох країн щодо зміцнення їхньої безпеки та досягнення безпеки і миру в регіоні та світі". Спрямована на розвиток аспектів оборонної співпраці між двома країнами та посилення спільного стримування будь-якої агресії - йдеться у спільній заяві Саудівської Аравії та Пакистану. Також, згідно з документом, будь-яка агресія проти однієї із двох країн розглядається як агресія проти обох країн. Нагадаємо США вивчатимуть інвестиції в критично важливі мінерали та вуглеводні Пакистану. Це включає співпрацю у видобутку золота та міді в провінції Белуджистан. Раніше міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан заявив, що нормалізація відносин з Ізраїлем можлива лише після створення Палестинської держави. За його словами, лише після врахування прав палестинського народу можна досягти сталого миру в регіоні. Генасамблея ООН підтримала створення Палестини