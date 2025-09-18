$41.180.06
17 вересня, 19:21 • 15779 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 23645 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 21825 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 21941 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 27160 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 36574 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 34390 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 40385 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39504 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 109561 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Саудівська Аравія та Пакистан уклали історичну угоду про взаємну оборону

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман та прем'єр-міністр Пакистану Мухаммад Шахбаз Шаріф підписали угоду про взаємну оборону. Документ передбачає, що агресія проти однієї країни вважатиметься агресією проти обох.

Саудівська Аравія та Пакистан уклали історичну угоду про взаємну оборону

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман та прем'єр-міністр Пакистану Мухаммад Шахбаз Шаріф підписали міждержавну угоду про взаємну оборону. Про це йдеться у заяві за підсумками візиту Шаріфа до королівства, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що ця угода відображає "спільне зобов’язання обох країн щодо зміцнення їхньої безпеки та досягнення безпеки і миру в регіоні та світі".

Спрямована на розвиток аспектів оборонної співпраці між двома країнами та посилення спільного стримування будь-якої агресії

- йдеться у спільній заяві Саудівської Аравії та Пакистану.

Також, згідно з документом, будь-яка агресія проти однієї із двох країн розглядається як агресія проти обох країн.

Нагадаємо

США вивчатимуть інвестиції в критично важливі мінерали та вуглеводні Пакистану. Це включає співпрацю у видобутку золота та міді в провінції Белуджистан.

Раніше міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан заявив, що нормалізація відносин з Ізраїлем можлива лише після створення Палестинської держави. За його словами, лише після врахування прав палестинського народу можна досягти сталого миру в регіоні.

Генасамблея ООН підтримала створення Палестини13.09.25, 11:48 • 5046 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Мухаммед ібн Салман
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Палестинська держава