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САП просит конфисковать два автомобиля у экс-руководителя районного ТЦК в Харькове: чем еще владеет чиновник

САП просит конфисковать два автомобиля у экс-руководителя районного ТЦК в Харькове: чем еще владеет чиновник

Киев  •  УНН

 • 6283 просмотра

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САП подала иск о конфискации двух люксовых автомобилей стоимостью 3,4 млн грн у бывшего руководителя Шевченковского ТЦК Харькова. Авто оформлены на тещу чиновника, но используются его семьей.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать два автомобиля бывшего руководителя Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харькова Артура Воронцова, которые оформлены на его тещу. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

3 февраля 2025 года прокурором САП в Высший антикоррупционный суд заявлен иск о признании необоснованными активов на сумму 3,4 млн гривен и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), формально принадлежащих родственнику, но фактически используемых семьей бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова

- говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о бывшем начальнике Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харькова Артуре Воронцове, который сейчас возглавляет отдел по вопросам управления коммунальным имуществом Лозовского городского совета Харьковской области.

В Харькове в одном из ТЦК наладили новую схему уклонения от мобилизации, проведены обыски - ГБР29.01.25, 11:48 • 36612 просмотров

В САП отмечают, что на основании материалов ГБР установлено, что в собственности тещи руководителя районного ТЦК и СП города Харькова находится два новых люксовых автомобиля общей стоимостью 3 млн 423 тыс. гривен, которые были приобретены в 2022-2023 годах.

"Однако выяснилось, что фактически указанными автомобилями пользовался чиновник и его близкие лица, то есть именно он мог совершать в отношении этого актива действия, тождественные праву распоряжения им. Вместе с тем анализом доходов и расходов чиновника, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобрести эти объекты за счет законных доходов. Учитывая выявленное прокурор обратился в суд с иском о взыскании указанного актива в доход государства, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение", - добавили в САП.

Согласно декларации, которую Воронцов подал в апреле 2024 перед увольнением, он заработал в ТЦК 283 тыс. 426 гривен. Также во владении имеет жилой дом, приобретенный в 2016 году, который находится в городе Лозовая, а также квартиру в Харькове, приобретенную в 2023 году за 2 млн 539,6 тыс. гривен.

За 2023 год Воронцов заработал 561 тыс. 815 гривен, получил 30 тыс. гривен от отчуждения движимого имущества.

Напомним

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать необоснованными активы, которыми пользуется семья начальника отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины. Речь идет о квартире и двух нежилых помещениях на 2,5 млн грн, которые были приобретены в 2021 году в одном из элитных жилых комплексов Киева.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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