САП просить конфіскувати два автомобілі у екскерівника районного ТЦК в Харкові: чим ще володіє посадовець

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить конфіскувати два автомобілі колишнього керівника Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова Артура Воронцова, які оформлені на його тещу. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

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3 лютого 2025 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,4 млн гривень та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова - йдеться в повідомленні.

За даними джерел УНН, мова йде про колишнього начальника Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова Артура Воронцова, який нині очолює відділ з питань управління комунальним майном Лозівської міської ради Харківської області.

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В САП зазначають, що на підставі матеріалів ДБР встановлено, що у власності тещі керівника районного ТЦК та СП міста Харкова перебуває два нових люксових автомобіля загальною вартістю 3 млн 423 тис. гривень, що були придбані у 2022–2023 роках.

"Проте з’ясувалося, що фактично указаними автівками користувався посадовець та його близькі особи, тобто саме він міг вчиняти щодо цього активу дії, тотожні праву розпорядження ним. Разом із тим аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї і родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних прибутків. З огляду на виявлене прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення указаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обгрунтований сумнів", - додали в САП.

Відповідно до декларації, яку Воронцов подав у квітні 2024 перед звільненням, він заробив у ТЦК 283 тис. 426 гривень. Також у володінні має житловий будинок, придбаний у 2016 році, що знаходиться у місті Лозова, а також квартиру в Харкові, придбану у 2023 році за 2 млн 539,6 тис. гривень.

За 2023 рік Воронцов заробив 561 тис. 815 гривень, отримав 30 тис. гривень від відчуження рухомого майна.

Нагадаємо

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