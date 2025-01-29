У родини топчиновника Нацполіції Лосича хочуть конфіскувати нерухомість у Києві

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи, якими користується родина начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України. Ідеться про квартиру і два нежилих приміщення на 2,5 млн грн, які були придбані у 2021 році в одному з елітних житлових комплексів Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП та ДБР.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергія Лосича.

28 січня 2025 року прокурором САП за матеріалами ДБР та на підставі доказів, самостійно одержаних у встановленому законом порядку, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, що оформлені на родичку одного з начальників відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України, одержаних від них доходів, а також їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація) - ідеться в повідомленні САП.

У САП заявляють, що родичкою посадовця у 2021 році набуто у приватну власність квартиру і два нежилих приміщення в одному із житлових комплексів у місті Києві загальною вартістю майже 2,5 млн грн.

"Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних прибутків", - інформує САП.

Повідомляється, що після придбання згаданих активів посадовець уклав договір оренди квартири із сестрою дружини та перераховував нібито за оренду щомісячно на її картковий рахунок 7000 грн.

"Платіжні документи він подавав за місцем служби для нарахування і виплати грошової компенсації поліцейським за найм житла. Сестра дружини отримані кошти в той же чи на наступний день повертала на його картковий рахунок. Таким чином посадовцем отримано компенсацію за удаваний найм житла на суму майже 150 тис. грн", - зазначається в повідомленні.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів і доходів, одержаних від них, та їх стягнення в дохід держави.

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