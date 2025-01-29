У семьи топ-чиновника Нацполиции Лосича хотят конфисковать недвижимость в Киеве

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать необоснованными активы, которыми пользуется семья начальника отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины. Речь идет о квартире и двух нежилых помещениях на 2,5 млн грн, которые были приобретены в 2021 году в одном из элитных жилых комплексов Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП и ГБР.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о начальнике отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергее Лосиче.

28 января 2025 года прокурором САП по материалам ГБР и на основании доказательств, самостоятельно полученных в установленном законом порядке, заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов, оформленных на родственницу одного из начальников отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины, полученных от них доходов, а также их взыскания в доход государства (гражданская конфискация)