У семьи топ-чиновника Нацполиции Лосича хотят конфисковать недвижимость в Киеве

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САП подала иск о признании необоснованными активов семьи начальника отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции. Речь идет о недвижимости стоимостью 2,5 млн грн и схеме с фиктивной арендой жилья.

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать необоснованными активы, которыми пользуется семья начальника отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины. Речь идет о квартире и двух нежилых помещениях на 2,5 млн грн, которые были приобретены в 2021 году в одном из элитных жилых комплексов Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП и ГБР.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о начальнике отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергее Лосиче.

28 января 2025 года прокурором САП по материалам ГБР и на основании доказательств, самостоятельно полученных в установленном законом порядке, заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов, оформленных на родственницу одного из начальников отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины, полученных от них доходов, а также их взыскания в доход государства (гражданская конфискация)

- говорится в сообщении САП.

В САП заявляют, что родственницей чиновника в 2021 году приобретено в частную собственность квартиру и два нежилых помещения в одном из жилых комплексов в городе Киеве общей стоимостью почти 2,5 млн грн.

«Анализом доходов и расходов чиновника, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобрести эти объекты недвижимости за счет законных доходов», - информирует САП.

Сообщается, что после приобретения упомянутых активов чиновник заключил договор аренды квартиры с сестрой жены и перечислял якобы за аренду ежемесячно на ее карточный счет 7000 грн.

«Платежные документы он подавал по месту службы для начисления и выплаты денежной компенсации полицейским за наем жилья. Сестра жены полученные средства в тот же или на следующий день возвращала на его карточный счет. Таким образом должностным лицом получена компенсация за мнимый наем жилья на сумму почти 150 тыс. грн», - отмечается в сообщении.

Учитывая это, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованными активов и доходов, полученных от них, и их взыскании в доход государства.

Суд подтвердил конфискацию имущества Богуслаева: что именно попало в госсобственность24.01.25, 08:55 • 29605 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
kievКиев

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