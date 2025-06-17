Самый известный музей мира приостановил работу из-за забастовки - работники Лувра

Лувр в Париже, самый посещаемый музей мира, временно прекратил работу из-за внезапной забастовки сотрудников. Они протестуют против роста туризма, нехватки персонала и ухудшения условий труда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Музей, переживший войну, террористические угрозы и пандемию, остановился из-за действий своих работников – кассиров, охранников и музейных агентов, которые отказались от работы во время внутренней встречи.

Мы не можем ждать помощи шесть лет. Наши команды сейчас находятся под давлением. Речь идет не только об искусстве, но и о людях, которые его защищают – сказала сотрудница Лувра Сара Сефиан.

Забастовка произошла на фоне растущей нагрузки на музей: около 20 тысяч человек ежедневно пытаются увидеть "Мону Лизу", что приводит к давке, перегреву и обесцениванию опыта для посетителей.

Вы не видите картины. Вы видите телефоны. Вы видите локти. Вы чувствуете тепло. А потом вас выталкивают – пожаловался турист из Сеула Пак Чжи-Хён.

Американец Кевин Уорд добавил: "Это стон Моны Лизы. Тысячи людей ждут, никакой связи, никаких объяснений. Думаю, даже ей нужен выходной".

В служебной записке президент музея Лоранс де Кар отметила, что часть здания "уже не является водонепроницаемой", а колебания температуры угрожают экспонатам. Она назвала ситуацию "физическим испытанием" как для персонала, так и для посетителей.

То, что начиналось как запланированная ежемесячная информационная сессия, превратилось в массовое проявление раздражения – добавила сотрудница Лувра Сара Сефиан.

По ее словам, хотя большинство работников бастует, часть может временно вернуться, чтобы открыть "маршрут шедевров", включая "Мону Лизу" и "Венеру Милосскую".

Дополнительно

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее представил план "Новое Возрождение Лувра" на 700–800 миллионов евро. Проект предусматривает создание новых входов, изолированного зала для "Моны Лизы" и билеты с ограниченным доступом по времени.

Условия демонстрации, объяснения и презентации будут такими, каких заслуживает "Мона Лиза" – заверил Макрон.

Однако работники музея считают заявления президента поверхностными.

Мы очень плохо воспринимаем то, что господин Президент произносит свои речи здесь, в нашем музее, но если копнуть глубже, финансовые инвестиции государства с каждым годом ухудшаются – сказала сотрудница Лувра Сара Сефиан.

Напомним

Забастовки в Лувре уже случались, в частности из-за переполненности в 2019 году. В этот раз ситуация совпала с протестами против массового туризма в Венеции, Барселоне и на Майорке, где местные жители вышли на улицы, возмущенные последствиями туристического давления.