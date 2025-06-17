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Найвідоміший музей світу призупинив роботу через страйк - працівники Лувру

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Найбільший музей світу, Лувр, призупинив роботу через страйк співробітників. Працівники вимагають покращення умов праці та збільшення штату через надмірний туризм.

Найвідоміший музей світу призупинив роботу через страйк - працівники Лувру

Лувр у Парижі, найвідвідуваніший музей світу, тимчасово припинив роботу через раптовий страйк співробітників. Вони протестують проти зростання туризму, нестачі персоналу та погіршення умов праці. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Музей, що пережив війну, терористичні загрози та пандемію, зупинився через дії своїх працівників – касирів, охоронців і музейних агентів, які відмовилися від роботи під час внутрішньої зустрічі.

Ми не можемо чекати на допомогу шість років. Наші команди зараз перебувають під тиском. Йдеться не лише про мистецтво, а й про людей, які його захищають

– сказала працівниця Лувру Сара Сефіан.

Страйк стався на тлі зростаючого навантаження на музей: близько 20 тисяч людей щодня намагаються побачити "Мону Лізу", що призводить до тисняви, перегріву та знецінення досвіду для відвідувачів.

Ви не бачите картини. Ви бачите телефони. Ви бачите лікті. Ви відчуваєте тепло. А потім вас виштовхують

– поскаржився турист із Сеула Парк Чжі-Хьон.

Американець Кевін Ворд додав: "Це стогін Мони Лізи. Тисячі людей чекають, жодного зв’язку, жодних пояснень. Гадаю, навіть їй потрібен вихідний".

У службовій записці президентка музею Лоранс де Кар зауважила, що частина будівлі "вже не є водонепроникною", а коливання температури загрожують експонатам. Вона назвала ситуацію "фізичним випробуванням" як для персоналу, так і для відвідувачів.

Те, що починалося як запланована щомісячна інформаційна сесія, перетворилося на масовий вияв роздратування

– додала працівниця Лувру Сара Сефіан.

За її словами, хоча більшість працівників страйкує, частина може тимчасово повернутися, аби відкрити "маршрут шедеврів", включно з "Моною Лізою" та "Венерою Мілоською".

Додатково

Президент Франції Еммануель Макрон раніше представив план "Нове Відродження Лувру" на 700–800 мільйонів євро. Проєкт передбачає створення нових входів, ізольованої зали для "Мони Лізи" та квитки з обмеженим доступом за часом.

Умови демонстрації, пояснення та презентації будуть такими, на які заслуговує "Мона Ліза"

– запевнив Макрон.

Однак працівники музею вважають заяви президента поверхневими.

Ми дуже погано сприймаємо те, що пан Президент виголошує свої промови тут, у нашому музеї, але якщо копнути глибше, фінансові інвестиції держави з кожним роком погіршуються

– сказала працівниця Лувру Сара Сефіан.

Нагадаємо

Страйки у Луврі вже траплялися, зокрема через переповненість у 2019 році. Цього разу ситуація співпала з протестами проти масового туризму у Венеції, Барселоні та на Майорці, де місцеві жителі вийшли на вулиці, обурені наслідками туристичного тиску.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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