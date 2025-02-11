Самые известные снимки НЛО в истории: раскрыта тайна, которую скрывали более 30 лет

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В 1990 году двое мужчин сфотографировали загадочный ромбовидный объект в небе над Шотландией. Спустя 32 года бывший офицер разведки раскрыл, что это был экспериментальный американский самолет.

В августе 1990 года в поселке Кальвин, Шотландия, двое мужчин стали свидетелями невероятного явления - они увидели гигантский ромбовидный летательный аппарат, зависший в небе без видимых средств движения. Фотографии этого объекта, которые они сделали, стали одними из самых известных снимков НЛО в истории, но вся история вокруг них оставалась тайной на протяжении более трех десятилетий. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали 

Одним августовским вечером в 1990 году двое мужчин, которые гуляли по пустырям вокруг Кальвина, поселка в Перте и Кинроссе, утверждали, что видели гигантский ромбовидный самолет, пролетавший над ними. У него не было никаких средств движения, и он не оставлял дымового шлейфа; он был тихим и статичным, словно застывшим во времени. Испугавшись, мужчины упали на землю, а затем спрятались за дерево. Впоследствии в поле зрения туристов появился истребитель Harrier, который кружил над «ромбом», словно прикидывая, куда его можно ударить. Один из мужчин сделал серию фотографий прямо перед тем, как странный самолет вертикально взлетел и исчез.

Крейг Линдси был пресс-атташе на базе Королевских ВВС в замке Питреви в Данфермлине, в 50 милях оттуда, когда Daily Record связался с ним несколько дней спустя. Туристы отправили в газету шесть фотографий с «ромбом» и рассказали свою историю в тот августовский вечер. Редактор фоторепортажа The Record Энди Аллен отправил Линдси лучшие из них.

Линдси никогда не видел такой четкой фотографии предполагаемого НЛО, поэтому он переслал снимок в Министерство обороны (МО), которое приказало ему попросить Record прислать остальные пять фотографий и их негативы. МО также поручило ему позвонить туристам, что он и сделал. Один из них рассказал Линдси всю историю: «ромб», самолет, как он жутко летел без звука и ускорялся без какого-либо очевидного топлива.

Министерство обороны приказало Линдси оставить дело у них. 

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Осенью того года Линдси посетил очередное совещание в Лондоне. В обеденный перерыв он пошел прогуляться по офисам МО и увидел что-то знакомое. «Там, на стене передо мной, висела большая, размером с плакат, распечатка лучших из них [фотографий]. Поэтому я поговорил с ребятами, которые там были, и спросил их, какие у них другие фотографии». Сотрудники министерства разместили другие фотографии на подоконнике. На снимках было видно, как самолет Harrier перемещается с правой стороны кадра на левую, в то время как ромб не сдвинулся ни на дюйм.

Он расспросил некоторых специалистов, которые исследовали фотографии. Они сказали ему, что нет никаких доказательств подделки, но они не знают, что это за «ромб». «Я постепенно забыл об этом», - говорит Линдси. «С первого запроса ничего не появилось... Я предположил, что все просто забыли». The Record не опубликовал эту историю, туристы никогда публично не говорили о фотографиях, и изображения не были видны публике в течение 32 лет.

Дэвид Кларк, преподаватель Шеффилдского университета Галлама, узнал об НЛО в Келвайне в 1996 году, когда Ник Поуп, бывший госслужащий МО, опубликовал книгу по уфологии «Открытое небо, закрытые умы». Поупа иногда называют «настоящим Фоксом Малдером» из-за его работы в «отделе НЛО» МО.

До 2009 года он использовал свои энциклопедические знания об НЛО, чтобы курировать публикацию тысяч документов об НЛО для Национального архива. Среди бумаг был фотокопированный рисунок ромбовидной формы рядом с самолетом. Рядом с эскизом была записка, предназначенная для министров обороны в кабинете Маргарет Тэтчер. 

Кларк попытался отследить источник фотографии, но зашел в тупик. Он позвонил в Record и поговорил с редактором новостей и редактором изображений, но они сказали, что не смогли найти никаких следов фотографий Кальвина, и никто в газете их не помнит.

«Я просто подумал в то время, что, возможно, лучшее объяснение того, почему Daily Record не опубликовала это, заключается в том, что они поняли, что это был розыгрыш», - говорит Кларк.

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В 2018 году он наткнулся на золотую жилу: он обнаружил, что Министерство обороны не смогло отредактировать имя бывшего чиновника из своего отдела военной разведки. «Если и был следователь по НЛО, то это был он», - говорит Кларк.

Он не раскрывает личность следователя, но говорит, что у него было необычное имя: «Я просто ввел его в интернет... и, о чудо, я оказался на его странице в LinkedIn. Через несколько минут я уже звонил ему».

Кларк спросил бывшего охотника за НЛО, видел ли он что-нибудь «действительно необъяснимое» во время своей работы в Министерстве обороны. Офицер разведки сразу же вспомнил «пару браконьеров в Шотландии», которые в 1990 году сфотографировали странный объект и отправили фотографии в Record. Офицер сказал Кларку, что фотографии вызвали шумиху вокруг министерства и что они знают, что это за объект: экспериментальный корабль, принадлежащий США. 

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Алина Волянская

Алина Волянская

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