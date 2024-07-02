2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

Сегодня, второго июля, все, кто верит в существование разумных существ в глубинах космоса, могут присоединиться к празднованию Всемирного дня НЛО, пишет УНН.

Второго июля 1947 года в окрестностях городка Розуэл в американском штате Нью-Мексико местный фермер обнаружил на своем поле металлические обломки, как ему показалось, странного объекта. Мужчина связался с военными, которые тщательно обследовали местность, собрали и вывезли все обломки.

В дальнейшем власти так и не предоставили исчерпывающей информации об этом инциденте. А это породило слухи, что в пустыне упала летающая тарелка.

Это дало толчок к появлению уфологии - псевдонауки, которая пытается объяснить различные загадочные явления с точки зрения существования инопланетян и внеземного разума.

В Украине сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Государственной налоговой службы.

Событие было основано в 2005 году, однако в 2013 году его заменили на День работника налогового и таможенного дела Украины, который отмечался в марте. Возродили день налоговика Украины в 2020 году.

Формирование самостоятельных налоговых органов в Украине началось в 1990 году, когда был принят Закон о Государственной налоговой службе.

Основными задачами ГНС является контроль за поступлением налогов в бюджеты и государственные целевые фонды, контроль за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков, табачных изделий, горючего, борьба с нарушениями налогового законодательства и т. п.

С 1995 года второго июля отмечают Международный день спортивного журналиста.

Именно второго июля 1924 года в Париже была создана ассоциация спортивной прессы, которая объединила более 150 союзов журналистов. В нее позже вошли представители информационных агентств, интернет-изданий, телевидения, радио и пресс-служб спортклубов.

Значительная часть спортивных журналистов и комментаторов - это либо бывшие спортсмены, либо болельщики.

Лучший в мире спортивный журналист Билл Симонс из США имел заработную плату около миллиона долларов в год.

По церковному календарю сегодня Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

По преданию, двое братьев нашли ризу Пресвятой Богородицы в Назарете и перенесли ее в городок Влахерн близ Константинополя. Торжественное возложение ризы в храме, который возвели именно по этому случаю состоялось в 458 году.

Именины сегодня празднуют Арсений, Мария.