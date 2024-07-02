2 липня: Всесвітній День НЛО, День податківця України

Сьогодні, другого липня, усі, хто вірить в існування розумних істот в глибинах космосу, можуть долучитися до відзначення Всесвітнього дня НЛО, пише УНН.

Другого липня 1947 року на околицях містечка Розуел в американському штаті Нью-Мексико місцевий фермер виявив на своєму полі металеві уламки, як йому здалося, дивного об’єкту. Чоловік зв’язався з військовими, які ретельно обстежили місцевість, зібрали та вивезли всі уламки.

В подальшому влада так і не надала вичерпної інформації про цей інцидент. А це породило чутки, що у пустелі впала літаюча тарілка.

Це дало поштовх до появи уфології - псевдонауки, яка намагається пояснити різні загадкові явища з точки зору існування інопланетян та позаземного розуму.

В Україні сьогодні своє професійне свято відзначають співробітники Державної податкової служби.

Подія була започаткована у 2005 році, однак у 2013 році її замінили на День працівника податкової та митної справи України, який відзначався у березні. Відродили день податківця України у 2020 році.

Формування самостійних податкових органів в Україні розпочалося у 1990 році, коли був прийнятий Закон про Державну податкову службу.

Основними завданнями ДПС є контроль за надходженням податків до бюджетів та державних цільових фондів, контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального, боротьба з порушеннями податкового законодавства тощо.

З 1995 року другого липня відзначають Міжнародний день спортивного журналіста.

Саме другого липня 1924 року у Парижі була створена асоціація спортивної преси, яка об’єднала понад 150 спілок журналістів. До неї пізніше увійшли представники інформаційних агенцій, інтернет-видань, телебачення, радіо та прес-служб спортклубів.

Значна частина спортивних журналістів та коментаторів – це або колишні спортсмени, або вболівальники.

Найкращий у світі спортивний журналіст Білл Сімонс з США мав заробітну плату близько мільйона доларів на рік.

За церковним календарем сьогодні Покладання ризи Пресвятій Богородиці у Влахерні.

За переказом, двоє братів знайшли ризу Пресвятої Богородиці у Назареті та перенесли її до містечка Влахерн поблизу Константинополя. Урочисте покладання ризи у храмі, який звели саме з цієї нагоди відбулося у 458 році.

Іменини сьогодні святкують Арсеній, Марія.