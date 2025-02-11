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Найвідоміші знімки НЛО в історії: розкрито таємницю, яку приховували понад 30 років

Київ • УНН

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У 1990 році двоє чоловіків сфотографували загадковий ромбоподібний об'єкт у небі над Шотландією. Через 32 роки колишній офіцер розвідки розкрив, що це був експериментальний американський літак.

У серпні 1990 року в селищі Кальвін, Шотландія, двоє чоловіків стали свідками неймовірного явища — вони побачили гігантський ромбоподібний літальний апарат, що завис у небі без видимих засобів руху. Фотографії цього об’єкта, які вони зробили, стали одними з найвідоміших знімків НЛО в історії, але вся історія навколо них залишалася таємницею протягом більше трьох десятиліть. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі 

Одного серпневого вечора у 1990 року двоє чоловіків, які гуляли пустирями навколо Кальвіна, селища в Перті й Кінроссе, стверджували, що бачили гігантський ромбоподібний літак, що пролітав над ними. У нього не було ніяких засобів руху, і він не залишав димового шлейфу; він був тихим і статичним, немов застиглим у часі. Злякавшись, чоловіки впали на землю, а потім сховалися за дерево. Згодом у полі зору туристів з'явився винищувач Harrier, що кружляв над "ромбом", немов прикидаючи, куди його можна вдарити. Один із чоловіків зробив серію фотографій просто перед тим, як дивний літак вертикально злетів і зник.

Крейг Ліндсі був прес-аташе на базі Королівських ВПС у замку Пітреві в Данфермліні, за 50 миль звідти, коли Daily Record зв'язався з ним кілька днів потому. Туристи відправили в газету шість фотографій з "ромбом" і розповіли свою історію в той серпневий вечір. Редактор фоторепортажу The Record Енді Аллен відправив Ліндсі найкращі з них.

Ліндсі ніколи не бачив такої чіткої фотографії ймовірного НЛО, тому він переслав знімок до Міністерства оборони (МО), яке наказало йому попросити Record надіслати решту п'ять фотографій та їхні негативи. МО також доручило йому зателефонувати туристам, що він і зробив. Один із них розповів Ліндсі всю історію: "ромб", літак, як він моторошно летів без звуку і прискорювався без будь-якого очевидного палива.

Міністерство оборони наказало Ліндсі залишити справу в них. 

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Восени того року Ліндсі відвідав чергову нараду в Лондоні. В обідню перерву він пішов прогулятися офісами МО і побачив щось знайоме. "Там, на стіні переді мною, висіла велика, розміром із плакат, роздруківка найкращих із них [фотографій]. Тому я поговорив із хлопцями, які там були, і запитав їх, які в них інші фотографії". Співробітники міністерства розмістили інші фотографії на підвіконні. На знімках було видно, як літак Harrier переміщається з правого боку кадру на лівий, у той час як ромб не зрушився ні на дюйм.

Він розпитав деяких фахівців, які досліджували фотографії. Вони сказали йому, що немає жодних доказів підробки, але вони не знають, що це за "ромб". "Я поступово забув про це", - каже Ліндсі. "З першого запиту нічого не з'явилося... Я припустив, що всі просто забули". The Record не опублікував цю історію, туристи ніколи публічно не говорили про фотографії, і зображень не було видно публіці протягом 32 років.

Девід Кларк, викладач Шеффілдського університету Галлама, дізнався про НЛО в Келвайні 1996 року, коли Нік Поуп, колишній держслужбовець МО, опублікував книжку з уфології "Відкрите небо, закриті уми". Поупа іноді називають "справжнім Фоксом Малдером" через його роботу у "відділі НЛО" МО.

До 2009 року він використовував свої енциклопедичні знання про НЛО, щоб курирувати публікацію тисяч документів про НЛО для Національного архіву. Серед паперів був фотокопійований малюнок ромбовидної форми поруч із літаком. Поруч з ескізом була записка, призначена для міністрів оборони в кабінеті Маргарет Тетчер. 

Кларк спробував відстежити джерело фотографії, але зайшов у глухий кут. Він зателефонував у Record і поговорив із редактором новин і редактором зображень, але вони сказали, що не змогли знайти жодних слідів фотографій Кальвіна, і ніхто в газеті їх не пам'ятає.

"Я просто подумав у той час, що, можливо, найкраще пояснення того, чому Daily Record не опублікувала це, полягає в тому, що вони зрозуміли, що це був розіграш", - каже Кларк.

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У 2018 році він натрапив на золоту жилу: він виявив, що Міністерство оборони не змогло відредагувати ім'я колишнього чиновника зі свого відділу військової розвідки. "Якщо і був слідчий з НЛО, то це був він", - каже Кларк.

Він не розкриває особистість слідчого, але каже, що у нього було незвичайне ім'я: "Я просто ввів його в інтернет... і, о диво, я опинився на його сторінці в LinkedIn. Через кілька хвилин я вже дзвонив йому".

Кларк запитав колишнього мисливця за НЛО, чи бачив він що-небудь "дійсно незрозуміле" під час своєї роботи в Міністерстві оборони. Офіцер розвідки одразу ж згадав "пару браконьєрів у Шотландії", які 1990 року сфотографували дивний об'єкт і відправили фотографії в Record. Офіцер сказав Кларку, що фотографії викликали галас навколо міністерства і що вони знають, що це за об'єкт: експериментальний корабель, що належить США. 

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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