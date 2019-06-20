Саакашвили прокомментировал митинги в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Экс-президент Грузии Саакашвили, комментируя митинги в Тбилиси у стен парламента, призвал грузинскую полицию перейти на сторону народа. Об этом написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я призываю созданную мной грузинскую полицию не подчиняться Иванишвили и перейти на сторону народа", - отметил Саакашвили.
Как отмечает "Грузия Online", ситуация у здания парламента обострилась. На месте мобилизованы полиция и спецназ.
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Напомним, участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента.
Как сообщал УНН, в здании парламента Грузии произошло столкновение в связи с проведением 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Активисты пришли на митинг с фотографиями президента Российской Федерации Владимира Путина и сожгли их.